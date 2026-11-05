北市動物園邀親子池上住一晚 與草原動物當鄰居

台北市立動物園自2003年起與台糖池上牧野渡假村合作，陸續將蒙古野馬等動物移居當地自然環境，目前園區免費開放，12月5日、6日攜手推出住宿遊學專案，邀親子體驗。

台北市立動物園透過新聞稿表示，將攜手台糖池上牧野渡假村，於12月5日、6日推出「動池動池！來去池上住一晚」專屬住宿遊學專案。

動物園說明，池上牧野渡假村前身為台東糖廠蔗田，位在花東縱谷，占地廣達125公頃。動物園自2003年起與渡假村合作，陸續將蒙古野馬、弓角羚羊、伊蘭羚、侏儒河馬及鴯鶓等動物移居當地，形成極具指標性的野生動物保育教育據點。

動物園表示，透過合作移居，可紓解園內動物的族群壓力，移居動物也能在天然、寬廣的草地環境中更舒適地生活。

動物園邀親子把握機會到池上住一晚，走進平時不對外開放的動物照養後場，了解動物營養需求，親手調配動物早餐及製作動物行為豐富化物件，體驗動物照養的日常工作；入夜還能欣賞台東滿天星空，感受與草原動物為鄰的樂趣。