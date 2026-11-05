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淡水公司田溪6座攔水堰全拆除 生態復育見成效、穿山甲現蹤

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
水利局長宋德仁分享公司田溪成果。記者張策／攝影
水利局長宋德仁分享公司田溪成果。記者張策／攝影

新北市淡水公司田溪過去因農業灌溉需求設置多座攔水堰，阻礙魚蝦洄游及生態廊道。新北市水利局投入6432萬餘元推動河川整治，今年8月完成最後一座攔水堰拆除，累計拆除6座攔水堰、改善1100餘公尺護岸，透過生態友善工法恢復河川自然樣貌。完工後生態調查也發現翠鳥、白鼻心等生物，紅外線相機更拍到二級保育類穿山甲出沒，展現生態復育成果。

新北市水利局今舉辦公司田溪生態復育成果分享活動，邀集河溪網、地方社區發展協會、河川巡守隊及農田水利署等單位交流。水利局長宋德仁表示，公司田溪是淡水重要的河川環境資產，過去設置許多取水堰，雖滿足農業灌溉需求，卻阻斷河川生態廊道，讓水中生物無法順利洄游，因此市府推動拆堰工程，希望逐步恢復溪流原始生態。

水利局指出，自2019年起持續推動公司田溪環境改善，除拆除6座攔水堰，也利用現地塊石施作砌石護岸，並建置547公尺砌石灌溉溝，減少混凝土使用，保留河岸自然孔隙及生物棲地，兼顧防洪安全與農業灌溉需求。

宋德仁說，拆除攔水堰並非單純移除既有設施，還必須考量農民原本的取水功能，因此工程採就地取材方式，利用當地石材改善河道，在維持灌溉需求的同時，盡可能恢復溪流原始生態。

生態調查也逐漸展現成果。水利局表示，目前已觀察到粗首馬口鱲、台灣石𩼧、合浦絨螯蟹等原生物種利用河道，另有翠鳥、五色鳥、魚鷹、斑龜及白鼻心等生物，紅外線自動相機也記錄到二級保育類穿山甲出沒。

宋德仁指出，目前觀察到溪哥、毛蟹等生物，攝影設備也拍到白鼻心及穿山甲，觀測到的生物數量逐漸增加，顯示河川環境改善後，生態正逐步恢復。

除工程改善，地方參與也是復育關鍵。宋德仁表示，感謝在地社區協會與河川巡守隊長期投入，居民基於愛鄉心情，希望家鄉及溪流環境更好，市府也在地方協助下，共同討論適合的整治工法，讓生態保育與地方環境改善達到雙贏。

水利局表示，公司田溪整治成果已獲中華建築金石獎、國家卓越建設獎及台灣河川希望工程獎等肯定，未來將持續監測河川生態變化及護岸穩定情形，並深化與地方社區、民間團體合作，兼顧防洪、灌溉及生態保育，讓公司田溪成為居民與自然共存的水岸環境。

水利局長宋德仁分享公司田溪成果。記者張策／攝影
水利局長宋德仁分享公司田溪成果。記者張策／攝影

攔水堰拆除後，提供深潭淺灘等迴避空間，有助於生物洄游並大幅增加棲地。圖／新北市水利局提供
攔水堰拆除後，提供深潭淺灘等迴避空間，有助於生物洄游並大幅增加棲地。圖／新北市水利局提供

新北市水利局投入6432萬餘元推動河川整治，今年8月完成最後一座攔水堰拆除，累計拆除6座攔水堰、改善1100餘公尺護岸，透過生態友善工法恢復河川自然樣貌。記者張策／攝影
新北市水利局投入6432萬餘元推動河川整治，今年8月完成最後一座攔水堰拆除，累計拆除6座攔水堰、改善1100餘公尺護岸，透過生態友善工法恢復河川自然樣貌。記者張策／攝影

會後水利局長宋德仁（右四）與與會嘉賓大合照。記者張策／攝影
會後水利局長宋德仁（右四）與與會嘉賓大合照。記者張策／攝影

攔水堰拆除前高低落差阻隔魚類等水生生物遷徙，不利生物棲息。圖／新北市水利局提供
攔水堰拆除前高低落差阻隔魚類等水生生物遷徙，不利生物棲息。圖／新北市水利局提供

穿山甲 淡水 生態

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