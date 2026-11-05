台灣黑熊出沒！大雪山小神木步道暫時封閉 若突然相遇專家教你這樣做

大雪山國家森林遊樂區「小神木步道」有遊客目擊台灣黑熊出沒。表示，林業及自然保育署台中分署表示，為維護遊客安全，即日起暫時封閉小神木步道，預計於11月7日周六重新開放，提醒遊客配合封閉措施，暫勿進入步道。

由於台灣黑熊現蹤，林保署立即啟動安全應變。包括加強巡查，封閉期間由森林護管員每日晨昏進行巡視，掌握現場狀況。並以科技監測，架設4G紅外線自動相機，即時監測黑熊活動情形。此外，也進行安全宣導，提醒民眾及住宿遊客留意周遭環境，降低人熊相遇風險。

進入山林，遇見台灣黑熊怎麼辦？林保署表示，遵守無痕山林、保持警覺、冷靜不奔跑。妥善收好食物及垃圾，避免吸引黑熊靠近。結伴同行，攜帶熊鈴及防熊噴霧，適時發出聲響，避免突然與黑熊近距離相遇。若遇見黑熊，切勿尖叫、奔跑或靠近拍照，應保持冷靜、緩慢後退。

林保署表示，台灣黑熊是山林自然生態的一部分，將持續透過巡護監測與安全管理，兼顧野生動物保育及遊客安全。為避免人熊不期而遇，大雪山國家森林遊樂區35K收費站、43K遊客中心、49K小雪山資訊站均提供免費熊鈴借用，務必配合步道封閉措施，維護自身安全，實踐人熊和平共存。