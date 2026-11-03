以貓咪為影像主角　「貓貓影片節」6日登台上映

以貓咪為主角的國際影像盛事「CVF2026貓貓影片節」將於11月6日首度登台上映。以貓咪短片為核心，集結世界各地與貓咪有關的精彩影像，透過大銀幕放映，部分票房收益將投入動物公益。

「貓貓影片節」高雄首映記者會今天在喜樂時代影城高雄總圖店舉行，高雄捷運人氣貓咪「蜜柑站長」及龍騰建設「萬仔」吉祥物也亮相表演，炒熱現場氣氛。

「貓貓影片節（Cat Video Fest，CVF）」起源於2012年，美國明尼蘇達州首度舉辦，當時主辦單位嘗試將人們平常透過電腦及手機獨自欣賞的貓咪影片，搬到戶外公共空間，邀觀眾一起觀看，不料活動大獲好評，首屆便吸引逾1萬名觀眾參與。

「貓貓影片節」以貓咪短片為核心，集結世界各地與貓咪有關的精彩影像，透過戲院大銀幕，讓觀眾共同分享貓咪帶來的歡樂、感動與療癒。歷經多年發展，貓咪影片逐漸從網路娛樂走向大銀幕，讓不同年齡、背景的觀眾都能在戲院觀看。

喜樂時代影城表示，今年「貓貓影片節」正式引進台灣，讓台灣愛貓人士有機會透過戲院大銀幕，欣賞來自不同文化背景的貓咪影像作品。美國製片團隊也將台灣合作影城納入全球官方放映地圖，象徵台灣正式加入這場國際貓咪影像盛事。

活動發行商為詠利揚公司，總經理楊駿閔表示，希望透過「貓貓影片節」讓更多人感受到貓咪帶來的快樂，也希望讓這份喜愛轉化為對動物生命的尊重與關懷。

「貓貓影片節」11月6日上映，詠利揚公司也將部分票房收益捐贈予「流浪動物花園」協會，支持流浪動物相關救援與照護工作。龍騰建設、永吉生醫也將包場請公益團體看電影。

喜樂時代影城表示，歡迎觀眾在符合影城相關規範及安全要求的前提下，以不落地的方式攜帶貓咪入場，讓毛小孩有機會與主人一同體驗大銀幕的魅力。