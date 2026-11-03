快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

以貓咪為影像主角　「貓貓影片節」6日登台上映

中央社／ 高雄3日電

貓咪為主角的國際影像盛事「CVF2026貓貓影片節」將於11月6日首度登台上映。以貓咪短片為核心，集結世界各地與貓咪有關的精彩影像，透過大銀幕放映，部分票房收益將投入動物公益。

「貓貓影片節」高雄首映記者會今天在喜樂時代影城高雄總圖店舉行，高雄捷運人氣貓咪「蜜柑站長」及龍騰建設「萬仔」吉祥物也亮相表演，炒熱現場氣氛。

「貓貓影片節（Cat Video Fest，CVF）」起源於2012年，美國明尼蘇達州首度舉辦，當時主辦單位嘗試將人們平常透過電腦及手機獨自欣賞的貓咪影片，搬到戶外公共空間，邀觀眾一起觀看，不料活動大獲好評，首屆便吸引逾1萬名觀眾參與。

「貓貓影片節」以貓咪短片為核心，集結世界各地與貓咪有關的精彩影像，透過戲院大銀幕，讓觀眾共同分享貓咪帶來的歡樂、感動與療癒。歷經多年發展，貓咪影片逐漸從網路娛樂走向大銀幕，讓不同年齡、背景的觀眾都能在戲院觀看。

喜樂時代影城表示，今年「貓貓影片節」正式引進台灣，讓台灣愛貓人士有機會透過戲院大銀幕，欣賞來自不同文化背景的貓咪影像作品。美國製片團隊也將台灣合作影城納入全球官方放映地圖，象徵台灣正式加入這場國際貓咪影像盛事。

活動發行商為詠利揚公司，總經理楊駿閔表示，希望透過「貓貓影片節」讓更多人感受到貓咪帶來的快樂，也希望讓這份喜愛轉化為對動物生命的尊重與關懷。

「貓貓影片節」11月6日上映，詠利揚公司也將部分票房收益捐贈予「流浪動物花園」協會，支持流浪動物相關救援與照護工作。龍騰建設、永吉生醫也將包場請公益團體看電影。

喜樂時代影城表示，歡迎觀眾在符合影城相關規範及安全要求的前提下，以不落地的方式攜帶貓咪入場，讓毛小孩有機會與主人一同體驗大銀幕的魅力。

貓咪 影片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《讓子彈飛》重映變大型背台詞現場 觀眾崩潰：吵到沒辦法看電影

女貓奴遭愛貓猛蹬腹部、深夜痛醒送醫 揭黃體囊腫破裂積血1000ml

新片預售僅384元 沒錢宣傳 導演街頭舉牌求人看電影

電影《我的棋王爺爺》進軍東京國際影展！2027賀歲片搶頭香 大年初一全台上映

相關新聞

習大大請查收？台鐵車廂驚見給習近平包裹 外籍旅客急通報

台鐵車廂頂部行李架驚見給中國大陸國家主席習近平的包裹！有外籍旅客目擊有小朋友將兩個密封紙箱放上車後人就走了，擔心是危險物品，立刻通報鐵路警察。更一度傳出紙箱上印有習近平人像，經確認裡面只是裝有廢棄物品，並無危險。

朱記牛肉麵「整隻蟑螂在泡湯」 當事分店：已經由總公司處理

太恐怖！一名網友於threads上發文，指出昨日（11月2日）在知名連鎖餐廳「朱記」美麗華店食用牛肉麵與燙青菜，已經快吃完時，竟然在牛肉麵碗裡發現「一隻完整的蟑螂」。該名網友也指出，當下非常反胃、噁心，而且現場工作人員最後處理的方式竟是「請吃小菜」。隨著事件曝光，網友們也表示「會有一隻蟑螂代表環境根本就不乾淨」、「美麗華的朱記是最難吃的朱記」

宏碁新品全系列登場！雙11優惠開跑 AI筆電、平板、電競設備一次升級

迎接雙11購物旺季，宏碁推出年度購機優惠，集結TravelMate AI商務筆電、Swift輕薄筆電、Iconia Duo生產力平板、可攜式顯示器及Predator電競設備，從工作、創作到娛樂需求全面到位。即日起至12月13日，購買指定機種並完成發票登錄、綁定Acer X Predator LINE官方帳號，即可參加周周抽LINE POINTS 11,111點活動，還有機會抽中市值約22,800元的Ray-Ban Meta GEN2 AI智慧眼鏡。

飛利浦「雲朵拿鐵旗艦機」開箱！4分鐘快速冷萃、54種咖啡一鍵享受

身為「懶人咖啡愛好者」，過去看到傳統義式咖啡機繁複的水溫、粉量、研磨度與預浸泡等參數設定，總是讓人退避三舍。想在繁忙的早晨喝一杯咖啡，多半只能選擇一鍵萃取的膠囊咖啡機，或是直接到店裡買一杯。

78歲婦失智症踩煞車！標靶注射治療半年 腦中類澱粉蛋白近乎清除

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為許多家庭必須面對的問題。奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，失智症不只是年齡增長的必然結果，民眾若能及早辨識異常、維持健康生活並積極管理慢性病，就有機會降低相關風險，為大腦健康提早做好準備。

冷凍鍋底搶商機！百吉推299元雙肉鍋、金車198元沙茶鍋 一鍋輕鬆開吃

氣溫轉涼，火鍋商機跟著升溫！看準小家庭與單身族群的居家吃鍋需求，食品業者紛紛推出冷凍及常溫鍋底新品，訴求湯底、配料一次備齊。其中包括百吉樂活跨足熱食市場，推出全新品牌「百吉吉享」，以及金車my料理所推出的新品「沙茶石頭火鍋」湯底，都讓消費者在家就能輕鬆開鍋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。