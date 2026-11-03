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期待雷公蛙重現南台灣 生合攜手中興大學 打造蛙房新家與濕地建置

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
生合生物科技響應聯合國《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》30×30目標，董事長楊連傳公布南台灣雷公蛙復育新進度，並提出「蛙房建置支持、志工專業培訓、季度生態調查」三大行動，支持國立中興大學復育用蛙房建置。圖／生合提供
生合生物科技響應聯合國《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》30×30目標，董事長楊連傳公布南台灣雷公蛙復育新進度，並提出「蛙房建置支持、志工專業培訓、季度生態調查」三大行動，支持國立中興大學復育用蛙房建置。圖／生合提供

響應「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」30×30目標，生合生物科技採取具體保育行動，今天公布南台灣雷公蛙復育新進度，規畫捐款給中興大學，支持校方將既有校舍整建為雷公蛙保種蛙房，並結合蛙類專家授課與濕地營造，推進近3公頃認養土地的生態長期管理。

雷公蛙體型約3至5公分，金綠色背部搭配黑白側線，被譽為「蛙界名模」，也是珍貴稀有的二級保育類動物。面對棲地流失等生存壓力，生合自2025年起委託高雄市野鳥學會協助棲地建構與經營，並提出「生合生物多樣性倡議」，讓企業資源與在地保育需求相互連結。

今年3月，林保署屏東分署、國科會南部科學園區管理局、國立中興大學、高雄市政府農業局、台灣兩棲類動物保育協會、蛙趣自然生態顧問及高雄市野鳥學會與生合生物科技等，共同簽署南台灣雷公蛙保育合作備忘錄，投入拯救瀕危雷公蛙。

生合是益生菌原料供應商，為響應全球「30×30目標」，提出「蛙房建置支持、志工專業培訓、季度生態調查」三大行動。生合董事長楊連傳指出，生合認養雷公蛙人工營造棲地，期盼未來結合親子環境教育，將企業保育經驗轉化為認識本土物種的學習素材，讓員工及家庭理解棲地與生物多樣性，逐步擴大守護雷公蛙的網絡。

生合也宣布投入催生雷公蛙關鍵設施，在國立中興大學建立專屬蛙房。蛙房為原來中興大學既有土地與房舍，由校方辦理改建；整建與設備需求由中興大學全球變遷生物學研究中心副主任莊銘豐盤點，生合將依盤點結果與校方討論捐贈項目，與林保署共同支持雷公蛙復育。

為了推動生物多樣性，南科管理局無償提供高雄園區近3公頃土地，作為供生合認養並營造雷公蛙棲地，讓企業資源、學術研究與保育專業有了共同實踐的場域。南科管理局也規畫將雷公蛙保育成果納入預計2027年開幕的「南科生態教育教育館」，列為生物多樣性教育重點。

林保署屏東分署分署長李政賢表示，雷公蛙復育需要產官學民協力合作，生合打造濕地生態環境，林保署屏東分署提供生態資訊及推動保育共生地認證。南科管理局長鄭秀絨表示：希望透過提供棲地、連結生合等企業與保育專家，透過教育館與實際棲地的連結，支持雷公蛙復育所需的資源，讓生物多樣性融入園區經營。

生合委託高雄市野鳥學會，邀集專家協助認養土地整地與營造、每季進行棲地蛙類調查並提出報告，以及安排環境教育講座與志工培訓工作坊：透過持續記錄蛙類出現情形與棲地變化，掌握多元生態管理，建立保育紀錄與決策參考。

蛙類權威學者、臺灣兩棲類動物保育協會創會理事長楊懿如副教授，預計11月受生合邀請到南科高雄園區為生合進行環境教育講座。志工培訓課程由生合集團執行長楊三連率隊，在專家引導下，於晚間探索觀察棲地蛙類與周邊環境，藉著巡守行動，深化對環境保育的知識，讓員工從保育理念延伸至日常的行動實踐。

楊三連指出，生合延續微生物研究構想，未來將規畫雷公蛙在環境變遷下的腸道菌叢變化。楊連傳指出，生合從微生物研究出發，深知生物多樣性對生態系統扮演關鍵角色。生合響應全球30×30目標，以雷公蛙復育為地球永續注入企業力量。

林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」今天舉行成果發表會暨交流論壇，全球「30×30目標」是指至2030年，至少30%的陸域與內陸水域，以及海洋與沿海區域，透過保護區及其他有效保育措施達到有效保育與管理。

林業及自然保育署「舉行自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」成果發表交流論壇，由署長林華慶（左四）主持，生合董事長楊連傳（右三）受邀分享成果。圖／生合提供
林業及自然保育署「舉行自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」成果發表交流論壇，由署長林華慶（左四）主持，生合董事長楊連傳（右三）受邀分享成果。圖／生合提供

雷公蛙復育需要產官學民資源協力合作，生合董事長楊連傳（右）感謝林保署長林華慶支持生合雷公蛙復育計畫。圖／生合提供
雷公蛙復育需要產官學民資源協力合作，生合董事長楊連傳（右）感謝林保署長林華慶支持生合雷公蛙復育計畫。圖／生合提供

南台灣雷公蛙人工棲地建構與經營自2025年起，生合提出生物多樣性倡議，讓企業資源與在地保育需求相互連結。圖／台灣保育專家洪子倫提供
南台灣雷公蛙人工棲地建構與經營自2025年起，生合提出生物多樣性倡議，讓企業資源與在地保育需求相互連結。圖／台灣保育專家洪子倫提供

中興大學 濕地 南台灣

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