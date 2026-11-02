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候鳥也有時差？ 生理時鐘錯亂致迷航

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
當海鳥進行跨海長途飛行時，若快速跨越不同經度返回棲息地，其體內的生理時鐘便會與當地時間產生落差。（Photo by Shovit Chettri on Unsplash under C.C License）
當海鳥進行跨海長途飛行時，若快速跨越不同經度返回棲息地，其體內的生理時鐘便會與當地時間產生落差。（Photo by Shovit Chettri on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

候鳥長途遷徙也面臨時差困擾！英國動物行為研究指出，當海鳥進行跨海長途飛行時，若快速跨越不同經度返回棲息地，其體內的生理時鐘便會與當地時間產生落差，導致導航系統受干擾而偏離航道。學者警告，這對初次遷徙的幼鳥而言恐帶來嚴重的迷航風險。

生理時鐘落差迷航

衛報》報導，英國牛津大學研究團隊分析長達20年的GPS追蹤數據發現，當曼島剪水鳥 (Manx shearwaters) 從大西洋遠行返回位於英國西岸的棲息地時，快速的東向飛行會打亂其生理時鐘，使其比當地時間慢了大約一小時。

事實上，這種生理時鐘與實際時間的錯亂，讓依賴太陽做為羅盤的候鳥在判讀方位時出現落差，進而引發類似人類的「時差」現象。研究指出，由於剪水鳥主要利用太陽的位置與地球自轉來調整飛行航向，因此當內部時間與日照位置不匹配時，鳥類便會不自覺地偏離預定軌跡。

儘管成年鳥類憑藉豐富經驗能在飛行中修正偏差，使原本上千公里的旅程僅多出微幅距離，但專家強調，這種太陽羅盤的誤差對於缺乏地圖感與經驗的年輕候鳥來說，可能會導致數百公里的嚴重偏航。

長途飛行干擾生物鐘

路透社》報導，這項發現進一步證實了過去在實驗室環境中所觀察到的現象，即日行性動物在長途移動時，高度依賴可能存在誤差的太陽羅盤。雖然科學界對於此類微小偏差對整體生存造成的具體影響仍需進一步探討，但這項研究可理解生物節律在動物行為中扮演的重要角色。

如今，儘管多數野生動物具備透過日出日落來校準生理時鐘的能力，但隨著長途航行頻繁干擾其內在節律，大自然中生物時脈的複雜機制仍是當前生態學的重要研究課題。

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