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台灣變異蝴蝶蘭受俄烏青睞 業者：戰火仍未中斷外銷

中央社／ 台北1日電

蝴蝶蘭是台灣花卉外銷主力，讓業者驚訝的是變異種最受俄羅斯及烏克蘭喜愛，且價格是一般蝴蝶蘭的數倍，即使近年發生俄烏戰爭，市場仍未中斷。

根據農業部資料，台灣花卉外銷產值每年約新台幣180億元，9成是蝴蝶蘭，美國及日本是最大市場。

不過，台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚日前參加花卉推廣活動時告訴媒體，台灣變異蝴蝶蘭相當受俄羅斯及烏克蘭喜愛，而他外銷的蝴蝶蘭就是在這兩國賣到最高價格。

周伯倚指出，以他透過組織栽培的三唇瓣蝴蝶蘭為例，外觀看起來就像眼睛，他銷售到俄羅斯及烏克蘭的價格，最高時是一般蝴蝶蘭的10倍，現在量較多，價格有下滑，但仍是一般蝴蝶蘭的5倍。

最讓周伯倚驚訝的是，近年發生俄烏戰爭，但變異蝴蝶蘭在俄烏市場並未中斷，他都是透過貿易商外銷瓶苗或小苗，俄羅斯的花卉業者甚至直接找他訂貨。

周伯倚提到，他對台灣蘭花外銷非常有信心，因為台灣的病毒檢測與栽培能力非常強，雖然遇到其他國家削價競爭，但漸漸已有先前轉向的國外業者發現，還是台灣蘭花品質較好，開始回頭向台灣購買。

周伯倚表示，美國雖是最大市場，但開拓其他市場也很重要。政府很忙，業者也應努力，針對不同市場，培育不同特色的蝴蝶蘭，例如中東地區偏好深色系蝴蝶蘭，因此現在也培育帶有黑色的蝴蝶蘭。

根據農業部統計，台灣外銷俄羅斯及烏克蘭的蝴蝶蘭數量不多，2021年俄烏戰爭爆發前，分別為11公噸及7公噸，2022年俄烏戰爭爆發後，兩國外銷量均下滑，之後又回升，2025年分別達18公噸及6公噸。

俄烏 蝴蝶蘭 外銷

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