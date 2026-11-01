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北市動物園112週年慶 迎來雄性山地斑哥條紋羚

中央社／ 台北31日電

北市動物園今天邀請國內外嘉賓齊聚，慶祝遷園40週年暨建園112週年，近日並迎來美國休士頓動物園一隻雄性山地斑哥條紋羚「Harris」，助益該極度瀕危物種的遺傳多樣性。

台北市立動物園今天舉辦「迎『象』未來．木柵40保育有成」遷園40週年暨建園112週年園慶茶會，邀請國內外嘉賓、歷任園長、退休員工及資深志工回娘家，見證40年來跨域、跨機構與國際合作上的保育轉變。

動物園表示，園慶茶會特地選在亞洲熱帶雨林區的亞洲象「林旺爺爺」故居舉行，而重量級亞洲象「友信」與「友愷」今年4月已順利搬遷到非洲動物區暫居，未來「雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地」更新工程，將涵蓋象、虎、熊、豹等物種的生活空間改造，打造更貼近自然的家園。

動物園指出，又適逢與美國休士頓市締結姊妹市65週年，休士頓動物園及休士頓旅遊局亞太處代表特別遠道而來參與盛會，為延續極度瀕危（CR）物種「山地斑哥條紋羚」的遺傳多樣性，近日迎來休士頓動物園一隻3歲4個月大的雄性山地斑哥條紋羚「Harris」，為域外保育族群注入新血。

動物園說明，山地斑哥條紋羚為非洲體型最大的森林羚羊之一，因棲地喪失與盜獵而面臨嚴峻的野外生存威脅；這次在農業部動植物防疫檢疫署、休士頓動物園、休士頓旅遊局亞太處、美國在台協會及長榮航空等單位協助下，讓「Harris」經歷近1年多來的檢疫準備與運輸溝通，27日晚間順利抵達台灣。

此外，動物園提到，園區內也將接續推動大猩猩獸舍等改善工程；搭配園區外圍正緊鑼密鼓施工的捷運東環及南環線，未來台北市立動物園將進一步升級為台北市南區發展的重要生態保育樞紐。

動物園 北市 台北市立動物園

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