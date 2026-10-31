以為是巨石！陸漁民捕獲150Kg曼波魚 竟是世上最多產脊椎動物？

中國大陸浙江舟山漁民張先生日前在東海意外捕獲一條重逾150公斤的巨型「怪魚」，後經辨認是翻車魚（Mola Mola，又稱曼波魚），相關片段上傳至社交平台後，引起大批網友討論，不少人更調侃「以為撈到巨石」。

《瀟湘晨報》報導，10月24日，張先生在東海海域意外捕獲一條巨型翻車魚。由於翻車魚並非捕撈銷售目標，張先生確認其狀態後，將魚放歸大海。他介紹，偶爾會在東海碰到翻車魚，但體型碩大的翻車魚確實少見。

巨魚出水畫面在社交平台熱傳，不少網友驚嘆海洋生物造物之奇，調侃「第一眼還以為是塊大石頭」，也有網友表示第一次見如此大條的翻車魚。

據科普中國介紹，翻車魚活躍在中國沿海，尤其在南海諸島的遼闊海域，形狀怪異、體態碩大。翻車魚因常側翻浮於海面享受陽光而得名，雖然經常淪為天敵獵物，卻因為強大的生殖力，被認為是世界上最多產的脊椎動物。

延伸閱讀：

東北虎二埋汰碌泥地爆紅 相親屢遭母虎嫌棄 近40歲仍是母胎Solo

北京農大「青蛙王子」蛋糕爆紅！外形極似蛤蟆 賣9.9元學生搶瘋

文章授權轉載自《香港01》