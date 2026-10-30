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寵物經濟延伸旅遊與社交 業者搶攻毛孩商機

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
新創平台WanDer除了提供交友服務外，也推廣動物公益工作，不僅規畫探索寵物散步、動物志工與認養體驗等合作形式。圖／業者提供
新創平台WanDer除了提供交友服務外，也推廣動物公益工作，不僅規畫探索寵物散步、動物志工與認養體驗等合作形式。圖／業者提供

全台家犬、家貓數量合計約320.5萬隻，寵物經濟正從食品、用品及醫療照護，進一步延伸至旅遊體驗與社群生活。不僅有旅宿業專門推出帶毛孩旅遊的優惠方案，西拉雅國家風景區管理處也與旅遊業者合作規畫遊程，另外，更有新創平台WanDer萌寵交友從飼主社群切入，探索寵物經濟延伸至人際交流、品牌合作及動物公益的可能性。

根據農業部公布的2025年全國家犬、家貓飼養數量調查推估，全台家犬約146.3萬隻、家貓約174.2萬隻，合計約320.5萬隻，其中，家貓數量較2023年增加約32.8%。隨著寵物成為家庭生活的重要成員，相關消費也逐漸從日常照護延伸至休閒活動與旅遊體驗，也成為相關業者爭搶商機的目標。

花蓮理想大地渡假飯店就推出「毛孩同行．秋冬漫旅」，兩位成人帶一隻狗入住，一泊一食7399元起，還包含毛孩專船遊艇導覽、毛孩乾糧等備品等。

西拉雅國家風景區管理處則與寵物旅遊品牌「汪喵揪了走」合作，推出結合台灣好行、地方景點及遊船體驗的兩天一夜遊程，串聯官田遊客中心、小歇冰舖、拍貼體驗及烏山頭水庫遊船，嘗試將大眾運輸、地方景點與寵物旅遊結合。管理處更將主題小旅行與惠光導盲犬學校合作，透過視障朋友、導盲犬寄養家庭及導盲犬實際走訪，體現台灣好行大眾運輸的便利性與無障礙服務。

此外，也因為飼主也有尋找同好、交流飼養經驗及參與社群活動的需求，新創平台WanDer就從這個角度切入，將寵物作為人際交流的共同話題，並把動物公益納入平台發展規畫。創辦人楊景棠表示，不只是人需要交友平台，寵物也需要交友，WanDer是以萌寵為核心，透過寵物照片、飼養經驗與生活興趣，自然開啟寵物交友的互動，進而延伸到實際生活中的休閒活動與旅遊。

平台除了提供交友服務外，也推廣動物公益工作，不僅規畫探索寵物散步、動物志工與認養體驗等合作形式，讓使用者除了在線上認識新朋友，也能透過共同參與活動建立連結，讓商業服務與動物福利形成長期合作關係。

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳寵物特色遊程。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳寵物特色遊程。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

寵物 社交 旅遊

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