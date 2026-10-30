台北動物園喜迎馬來貘寶寶 母子檔搬新家換大水池生活

台北市立動物園馬來貘「Putri」8月喜迎雌性寶寶「Treepeva」（「嘴邊肉」台語諧音）。園方表示，為了提供寶寶更大的水池空間，母女檔日前從園區不對外開放的保育研究中心搬家到穿山甲館一旁的活動場，母女檔還在適應陌生的新環境，不久後就會跟遊客相見。

園方表示，動物園裡的動物都有各自生活的空間，但因應照養與族群管理的需要，有時也得搬遷調度入住不同的環境。動物園會依據不同物種的族群管理計畫，安排繁殖配對、動物交換、分群照養，以及保育教育與研究等工作，適時調整動物的生活空間。

動物園說，馬來貘寶寶「Treepeva」8月17日出生迄今，為了讓育幼中的馬來貘媽媽「Putri」有更寬廣、豐富的環境可以帶著寶寶學習，因此安排搬家計畫。

園方指出，母女檔10月26日從園區不對外開放的保育研究中心搬家到穿山甲館一旁的活動場，除「Treepeva」，也是「Putri」首次生活在有機會和遊客面對面的區域。

動物園直言，馬來貘的調度搬遷並不像人們搬家一樣容易，在馬來貘親子搬家前，保育員把運輸箱當作是生活中的環境家具，讓馬來貘信任習慣，還必須先訓練「Putri」與寶寶能夠分開進入運輸箱內。

園方說，搬運當天馬來貘母女倆在保育員引導下，很快就先後自行走進運輸箱，順利搭車前往穿山甲館旁的熱帶雨林區戶外新家。目前體重約53公斤的「Treepeva」，體色正從背部開始逐漸轉白，不過白色斑點仍相當明顯。

動物園提到，馬來貘親子原先居住的保育研究中心雖然設有水池，讓「Treepeva」有機會練習游泳，但是隨著牠逐漸長大，需要的空間環境需求也會更高，新家穿山甲館旁的活動場有著更寬廣的水域，等牠們適應環境、開始到戶外活動後，遊客們就有機會「驗收」馬來貘「Treepeva」練習游泳的成果。

待馬來貘Treepeva到新家戶外活動，遊客就可以見證牠的游泳技術如何。圖／台北市立動物園提供

兩個多月大的馬來貘「Treepeva」背部開始長出白色毛髮。圖／台北市立動物園提供

馬來貘「Putri」親子目前在新家的後場適應環境。圖／台北市立動物園提供

馬來貘親子還住在不對外開放的保育區時，就有水池能游泳。圖／台北市立動物園提供