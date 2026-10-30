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中和動物之家8歲「豆豆」跨越太平洋赴美生活 開啟幸福下半場

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導
劉小姐一家人與豆豆互動，發現牠熱情親人，總會主動靠近人尋求互動，甚至有點「沒邊界感」，可愛模樣令人印象深刻。圖／新北市動保處提供
劉小姐一家人與豆豆互動，發現牠熱情親人，總會主動靠近人尋求互動，甚至有點「沒邊界感」，可愛模樣令人印象深刻。圖／新北市動保處提供

新北市中和動物之家8歲收容犬「豆豆」原本是不易被認養的中老年犬，卻因熱情親人「意外」受到青睞，近期還隨認養家庭遠渡重洋移居到美國展開新生活，令曾經陪伴牠的照護員和志工感到格外欣慰，祝福「狗生下半場」寫出幸福新篇章。

劉小姐與豆豆的緣分起源於社群媒體認養影片，她看見中和動物之家分享的犬隻資訊後，決定親自到園區尋找適合狗狗。當天全家人先後與3隻犬隻互動，甚至已排好認養「志願序」，沒想到散步時意外遇見豆豆，被牠親人、不怕生的「大E狗」性格打動，反而成為插隊成為最佳選擇。

8歲的豆豆雖然體型較大，但熱情親人，總會主動靠近人尋求互動，甚至有點「沒邊界感」，可愛模樣讓劉小姐家人印象深刻。由於中老年犬較難獲得認養機會，她在評估家庭照顧能力後，決定給年長犬隻一個機會，並考量之後會面臨長途飛行及環境轉換，終於在審慎評估豆豆的個性與適應能力之後，決定帶牠一起前往美國開啟新生活。

劉小姐分享，抵達美國第一天，豆豆吃飽便呼呼大睡，響亮的打呼聲活像個大叔，讓家人忍不住笑了。不過面對陌生環境，豆豆起初仍有些分離焦慮，只要30秒看不到飼主，就會忍不住哭叫。

逐漸在家人耐心陪伴下才建立安全感，適應情形也越來越好。現在，李先生經常帶著豆豆一起上班，同事們都很喜歡牠，展現活潑外向的「E狗」性格，逐步融入新家庭。

新北市動保處表示，認養犬隻最重要的不是年齡、外表或體型，而是找到符合家庭生活型態及照顧能力的飼主。中高齡犬雖然可能需要等待更久，但同樣能成為家人最好的陪伴，只要給予適當照顧與耐心，也能在新家庭中迎接幸福生活。此外，民眾至新北市8所動物之家認養成犬，還可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，協助毛寶貝更順利適應新生活。

個性隨和的豆豆深獲志工們的喜愛。圖／新北市動保處提供
個性隨和的豆豆深獲志工們的喜愛。圖／新北市動保處提供

８歲的「豆豆」已順利跨越太平洋，遠<a href='/search/tagging/2/赴美' rel='赴美' data-rel='/2/243911' class='tag'><strong>赴美</strong></a>國開啟幸福「狗生下半場」。圖／新北市動保處提供
８歲的「豆豆」已順利跨越太平洋，遠赴美國開啟幸福「狗生下半場」。圖／新北市動保處提供

平日豆豆會在園區散步，與志工互動。圖／新北市動保處提供
平日豆豆會在園區散步，與志工互動。圖／新北市動保處提供

劉小姐與豆豆互動時發現牠會握手。圖／新北市動保處提供
劉小姐與豆豆互動時發現牠會握手。圖／新北市動保處提供

中和 赴美 動物之家

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