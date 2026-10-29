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奪搜救犬世界盃瓦礫搜索全球第12名！高虹安慰勞竹市英雄犬CLAY

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安昨前往慰勞並致贈獎勵金及慰勞品，肯定領犬員與搜救犬長期訓練的辛勞付出，為新竹市及台灣在國際搜救舞台上爭取榮耀。圖／新竹市消防局提供
市長高虹安昨前往慰勞並致贈獎勵金及慰勞品，肯定領犬員與搜救犬長期訓練的辛勞付出，為新竹市及台灣在國際搜救舞台上爭取榮耀。圖／新竹市消防局提供

第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽日前於義大利米蘭盛大舉行，新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征，從全球37支頂尖隊伍中脫穎而出，奪下瓦礫搜索項目全球第12名，展現優異的搜救實力。市長高虹安昨前往慰勞並致贈獎勵金及慰勞品，肯定領犬員與搜救犬長期訓練的辛勞付出。

高虹安表示，此次世界盃賽事，台灣共派出3組優秀隊伍參賽，新竹市消防局由領犬員温智欽與搜救犬CLAY攜手代表出征。為爭取最佳表現，團隊於9月23日提前啟程前往歐洲，先赴西班牙搜救犬救援組織進行賽前訓練，以適應當地氣候與時差。

面對米蘭賽場高難度的「瓦礫搜索」挑戰，CLAY展現敏銳的嗅覺與穩定的搜索能力，並與領犬員温智欽展現絕佳默契，順利完成服從及搜索任務，充分展現台灣搜救犬的專業實力。

高虹安指出，搜救犬是災害現場不可或缺的「英雄夥伴」，市府高度重視搜救犬培訓及防救災能量建置，此次參賽所需經費全數由市府編列預算支持，讓領犬員與搜救犬無後顧之憂，專心投入賽事、爭取佳績。

高虹安說，為持續提升搜救犬培訓量能，市府自2023年啟用新竹市搜救犬訓練場，並於2024年編列預算升級為北台灣首座符合國際搜救犬組織(IRO)標準的國際訓練及測驗場地。明年更將投入1000萬元擴增犬舍空間，將訓練犬隻的容納量由原本7隻提升至10隻，同時改善犬隻生活環境並增建服從訓練場，持續完善訓練設施與照護環境，強化城市整體搜救能量。

消防局表示，將持續善用符合國際標準的搜救犬訓練場地，精進訓練制度，引進先進搜救技術與裝備，全面提升特種搜救隊及搜救犬團隊的專業能力與救援效能，以更專業、高效率的救災量能，守護市民生命財產安全，打造更完善的城市安全防護網。

新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供

新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供

新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供

新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局領犬員温智欽與搜救犬CLAY代表台灣出征第30屆國際搜救犬組織(IRO)搜救犬世界盃錦標賽奪下全球第12名。圖／新竹市消防局提供

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