新北毛寶貝友善耶誕趴11/21登場！迷宮障礙賽開始報名

新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」將於11月21日在板橋車站站前廣場熱鬧登場。動保處今年以寵物「食、衣、住、行」為主題規畫四大主題區，廣受歡迎的「迷宮式障礙賽」已開放網路報名，不妨把握機會趕緊搶名額。

今年活動還邀請知名寵物KOL「珺珺」與會跳舞的邊境牧羊犬「布布」合作拍攝宣傳影片，帶領民眾走訪新北市各處寵物友善空間，發掘日常生活中的友善好去處。動保處官方臉書粉絲專頁也將推出活動專區，邀請飼主上傳家中毛寶貝搭配趣味配件的照片，參加抽獎活動，有機會將實用好禮帶回家。

活動現場四大主題區，從健康照護到生活體驗一次滿足，「動保育教區」提供毛寶貝認養、寵物疫苗施打及晶片登記等服務；「萌寵動態區」安排專業寵物美容師義剪、獸醫師免費義診及動保大富翁闖關活動，讓民眾邊玩邊學動物保護知識。

「友善市集區」集結寵物食品、用品及創意商家，提供多元選擇；「主題打卡拍照區」則布置充滿耶誕氣息的拍照場景，讓飼主與毛寶貝留下專屬節慶回憶。

舞台節目包括「台北愛樂合唱團」帶來動物主題曲目、珺珺與布布展現人犬互動與訓練默契，以及新北市搜救犬及農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬示範專業工作，讓民眾了解工作犬如何透過訓練協助搜救及檢疫任務，現場並安排有獎徵答，讓大人小孩都能從活動中認識動物、學習動保知識。

深受歡迎的「毛寶趣味障礙賽」今年再升級，由專業訓犬師規劃迷宮式賽道，讓飼主透過引導與毛寶貝合作闖關，考驗彼此的默契與協調性。凡完成報名並參賽者，皆可獲得專屬參賽禮，前三名隊伍還有競賽獎品。活動即日起開放網路報名，名額有限、額滿為止，歡迎飼主儘早至活動網址（https://reurl.cc/GgqLED）完成登記，帶著毛寶貝一起挑戰、開心同樂。

新北市動保處表示，推動寵物友善生活，不只提供友善空間，更需要飼主落實責任飼養、重視毛寶貝的健康與行為需求。透過這場耶誕活動，希望讓民眾在歡樂的節慶氛圍中，增進動物照護知識、體驗人寵共好的生活，也讓更多收容毛寶貝有機會找到幸福的家。11月21日歡迎民眾相約板橋車站站前廣場，帶著毛寶貝一起參與，度過充滿歡笑與溫暖的友善耶誕！