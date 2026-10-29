瀕臨絕種斑哥條紋羚飛台18小時幕後 休士頓動物園主管隨行照護

台美合作搶救稀有物種，瀕臨絕種的斑哥條紋羚搭乘貨機，歷經18小時飛行抵達台灣，休士頓動物園副園長霍奇（KevinHodge）同行，進入貨艙照料並餵食，確保旅途平安。

這隻名叫哈里斯（Harris）的雄性斑哥條紋羚，26日從德州達拉斯搭乘長榮航空貨機出發，27日深夜抵達桃園國際機場，未來將在台北市立動物園參與保育繁殖計畫。

長榮航空休士頓分公司向中央社分享運送羚羊的幕後細節，貨機從美國德州的達拉斯起飛之後，並非直達台灣，中途停靠美國西北部阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）加油，再飛往台灣，整段航程約18小時。

為了確保羚羊「哈里斯」得到妥善照顧，長榮航空表示，協助安排休士頓動物園副園長霍奇（KevinHodge）及另一名工作人員隨機同行。

霍奇擁有27年動物園工作經驗，從第一線照護動物的工作做起，逐步晉升部門主管、動物照護總主管，曾參與美洲豹保育計畫，向中國、巴拿馬及墨西哥的動物園提供專業指導與訓練。

長榮航空指出，霍奇與工作人員在飛行過程中可以進入貨艙，透過箱籠上的活動木門觀察「哈里斯」狀況，定時餵食。

這項運送計畫原訂2025年下半年執行，因為羚羊的身心狀況未準備就緒，延遲了將近1年。長榮航空表示，由於斑哥條紋羚屬於瀕臨絕種的動物，動物園對運送過程格外謹慎，直到確認各項條件符合要求，才敲定這次行程。

為了讓羚羊適應運送環境，休士頓動物園提前把搬運用的箱籠放進牠平時生活的棲息區，每天在箱籠內餵食，讓牠逐漸熟悉未來搭機時的環境。

長榮航空表示，這架貨機平常運送的貨物主要是電子產品及相關零件，這次載運一隻活生生的羚羊，工作團隊必須針對動物的特殊需求，做好不同於一般貨物的運送準備。

運送「哈里斯」的箱籠長2.3公尺、寬1公尺、高2.1公尺，長度超過一般雙人床，高度比一般房門還高。航空公司特別預留貨艙空間，調整溫濕度，並加強防震與吸水措施。

國際自然保育聯盟（IUCN）將斑哥條紋羚的保育狀態列為「極危」（Critically Endangered），意味這個物種在野外面臨極高的滅絕風險。台北市立動物園的斑哥條紋羚5隻都是雌性，需要雄性協助繁殖。

長榮航空表示，曾有運送貓熊、無尾熊及丹頂鶴等動物的經驗，此為首次從德州休士頓出發執行這類運送任務，也為台灣與德州之間的保育合作增添新的一頁。