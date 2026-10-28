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【動物冷知識】小時候吃葷、長大吃素 揭開「綠蠵龜」名字由來
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？綠蠵龜小時候愛吃肉，長大後居然改吃素了！？
今天就讓我們一起來看看，3 個動物小時候與長大後不一樣的冷知識吧！
隨著年紀增長，白天鵝會逐漸長出白色羽毛，黑天鵝則會逐漸長出深色羽毛。小時候看起來灰撲撲的，長大後卻能變成截然不同的模樣！
針鼴全身長滿針刺，是唯二會產卵的哺乳動物之一。
針鼴寶寶剛孵化時，身上還沒有長出針刺，可以待在媽媽的育兒袋中喝奶。
等到他們漸漸長大、開始長出針刺後，媽媽就會將寶寶安置在洞穴裡，並定期回來餵奶，直到寶寶逐漸長大、獨立生活。
綠蠵龜小時候偏向肉食性，會吃小型甲殼類等動物。隨著年紀增長，食性會逐漸改變，成龜則以海草和海藻為主食。
有些人會懷疑，綠蠵龜又不是綠色的，為什麼被叫做「綠」蠵龜呢？其實是因為他們長期攝取海草與藻類，讓他們體內的脂肪呈現綠色，因此才得名「綠蠵龜」！
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