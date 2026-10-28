台北動物園喜迎生力軍 休士頓「山地斑哥條紋羚」半夜抵台

台北市立動物園喜迎來自美國休士頓動物園3歲4個月的山地斑哥條紋羚「Harris」，經過20多小時的陸運與長途飛行，昨晚順利抵台，牠將進行至少為期1個月的檢疫期，待適應動物園環境後，擇日與大家相見歡。

動物園表示，今年是美國休士頓市與台北市姊妹市情誼邁入第65周年，為慶賀這項里程碑與彰顯兩市動物園間的保育交流合作，特別以山地斑哥條紋羚的族群管理，由休士頓動物園（Houston Zoo）調度一隻2023年6月24日生的年輕雄性山地斑哥條紋羚Harris到台北動物園。

園方說，感謝農業部動植物防疫檢疫署、休士頓動物園、休士頓旅遊局亞太處、美國在台協會及長榮航空等單位的大力協助，經歷近1年多來的檢疫準備與運輸溝通，Harris由長榮航空贊助自美國運送，歷經20多小時的陸運和長途飛行後，昨日晚間約10時30分平安抵達桃園機場。

動物園指出，Harris經獸醫及未來照養團隊初步檢視無恙，隨即前往園區安頓，將在為期1個月的檢疫觀察後，視與同伴相處的情況擇日與大家見面。

動物園介紹，山地斑哥條紋羚（Mountain Bongo）是斑哥羚羊的亞種，栗紅色的身體有十幾道白色的直條紋，雖然是棲息在森林的羚羊中體型較大的物種，但是生性膽小，且受到狩獵、放牧、森林開墾等人為活動影響導致野外族群數量銳減，僅存於非洲肯亞的少數森林棲地，因此目前受國際自然保育聯盟紅色名錄列為極度瀕危物種。

園Harris將加入台北動物園極度瀕危山地斑哥條紋羚家族，為園內僅存的雌性山地斑哥條紋羚加入生力軍，延續東亞地區的山地斑哥條紋羚域外保育族群。世界動物園界透過域外保育計畫來維持與提升全球山地斑哥條紋羚的族群數量，期望此次台北動物園和休士頓動物園的保育合作，也能為壯大山地斑哥條紋羚族群的任務有所貢獻。

山地斑哥條紋羚的旅程由長榮航空協助運輸，運輸箱外還貼著Harris的沙龍帥照。圖／台北市立動物園提供

山地斑哥條紋羚運輸過程中狀況穩定，今天凌晨抵達台北動物園。圖／台北市立動物園提供

山地斑哥條紋羚將進行約1個月的檢疫後，才會視情況加入群體。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園原有的山地斑哥條紋羚族群僅存雌性個體。圖／台北市立動物園提供

休士頓旅遊局處長Leo Yao（右一）、台北市教育局長湯志民（右三）、北市府副秘書長俞振華（右四）、AIT處長谷立言（右五）、長榮航空副總經理鍾凱成、休士頓動物園副園長Kevin Hodge（左三）、台北市立動物園朱孝芬園長（左一）昨晚喜迎休士頓動物園的山地斑哥條紋羚Harris。圖／台北市立動物園提供