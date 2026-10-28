防疫雙料第一！新北狂犬病防疫全國奪冠、豬瘟口蹄疫評比分組第一

新北市動物保護防疫處經農業部動植物防疫檢疫署評核，榮獲「114年度狂犬病業務執行績效評鑑」全國第一名，以及「114年度豬瘟與口蹄疫防疫執行成效評比」分組第一名，今天上午在市政會議獻獎。

市長侯友宜並頒發感謝狀肯定新北市獸醫師公會、合作動物醫院及養豬協會長期投入防疫工作，攜手推動疫苗接種、疫情監測及生物安全管理，共同守護動物健康、產業安全與市民生活。

動保處指出，狂犬病仍是臺灣須持續防範的動物傳染病，近年國內主要於野生動物監測中發現病例，犬貓定期接種疫苗是降低傳播風險的重要措施。市政府與轄內259間動物醫院合作，結合社區巡迴注射、寵物登記站及多元宣導管道，將防疫服務帶進鄰里。

114年共辦理293場狂犬病疫苗巡迴注射及寵物登記服務，全年狂犬病疫苗注射率達7成以上，防疫執行績效獲評全國第一。今年也持續規畫近百場巡迴注射服務，鼓勵飼主把握機會，帶家中毛寶貝完成每年1次狂犬病疫苗接種。

除用簡訊或郵件通知民眾至動保處官網查詢活動資訊https://gov.tw/rHS；並鼓勵社區「組團打疫苗」，達30隻以上，即可請鄰里長聯絡動保處安排社區疫苗服務。狂犬病預防方式記得「二不一要」，不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家犬「每年」補強狂犬病疫苗。

台灣經60年努力終將豬瘟及口蹄疫病清除、停止施打相關疫苗及持續做好病毒監測工作，去年已獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，展現國內動物防疫的重要成果。為維持防疫成果並防範境外疫病入侵，動保處持續訪視轄內養豬場，輔導業者落實畜舍清潔、人員與設備消毒及場區生物安全管理，並透過疫情監測與防疫演練，提升業者風險辨識及應變能力。

面對非洲豬瘟等境外疫病威脅，加強廚餘養豬戶查核，確認廚餘處理及蒸煮作業符合規定，降低疫病隨飼料傳播的風險；每日派員督導肉品市場運豬車輛進出場清潔消毒，查核業者繳交動物健康聲明書情形，對違規事項依法辦理。

透過養豬場訪視、疫病監測、消毒防疫及違規查處等措施，持續強化各環節防疫管理。新北市在114年度豬瘟與口蹄疫防疫執行成效評比中，於相關計畫補助經費執行、違反動物傳染病防治條例案件裁罰、肉品市場血清抗體監測、偶蹄類動物疫病監測及消毒防疫等指標表現優異，獲得分組第一名。

新北市長侯友宜表示，防疫工作需要長期投入，更仰賴公私協力與第一線人員共同落實。此次兩項評比獲得第一名，是對動保處同仁、獸醫師夥伴、動物醫院及養豬產業共同努力的肯定。

市府持續與各界合作，落實動物疫病監測、預防及風險管理，並呼籲飼主定期為家犬接種狂犬病疫苗，養豬業者確實執行場區生物安全措施，如發現動物出現異常症狀，應儘速通報動保處。透過全民共同參與，持續守住動物防疫防線，保障動物健康、畜牧產業及公共衛生安全。