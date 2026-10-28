環團指南科四期沙崙開發讓草鴞四面楚歌 要求南科動工前執行保育計畫

南科四期沙崙園區規畫提供台積電等大廠興建次世代先進製程廠房，然而一級保育類動物草鴞存續也引發爭議。環保團體今於立法院舉辦記者會指出，南科四期的規畫恐成將草鴞逼向絕路的四面楚歌工程，要求提出有效的草鴞保育計畫，並於動工前落實執行。

立委陳昭姿表示，南科四期開發廠房面積中9成以上是台積電廠房進駐，沙崙農場也是草鴞重要的保育軸帶，但南科四期的規畫卻可能是把草鴞逼向絕路的四面楚歌工程，因此在二階環評決定南科四期是否通過前，也要先確認國科會及南科是否也準備好最優的草鴞保育計畫。

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光引述嘉義大學副教授蔡若詩2025年的研究報告指出，中南部草鴞族群呈現下降趨勢，主因除氣候變遷、優質草生地遭到開發與開墾，草鴞夜間活動點位有7成以上在草生地，加上日棲點一定都位在草生地，代表維護草生環境仍是保育草鴞最優先的事項。

台南社區大學環境行動小組召集人黃煥彰說，沙崙農場的特色讓草鴞同時有繁殖區、日棲地、夜棲地、覓食區及幼鳥安全練飛區，台積電開發時只會留下南邊52.14公頃的牧草地和生態敏感區11.29公頃的荒草地，加上目前區外補償農地75.24公頃共計138.67公頃，補償地遠遠不足。

台灣濕地保護聯盟理事長謝宜臻表示，深坑子農場一階環評時畫設為生態補償區，但根據台糖公司資料，目前深坑子農場有17.56公頃的太陽能光電場在審查流程中，行政院與經濟部應立即撤回或廢止深坑子農場光電出租案，深坑子農場不得一手拿來當環評補償、一手送審種電，玩兩面手法。

蘋果鳥里山基金環境信託基金籌備處執行長曾瀧永建議，林保署與國科會、台積電應該共同努力，優先落實讓深坑子農場成為沙崙生物多樣性及草鴞庇護的主要場域，彌補園區開發造成的生態損害。

台灣水資源保育聯盟理事長、台南市環保聯盟理事陳椒華強調，開發案如何做到真正的「迴避敏感棲地」與「建立生態廊道」，將是草鴞能否在台灣繼續生存的生死關鍵。