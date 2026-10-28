影／長榮航空助瀕危物種保育 雄性斑哥條紋羚Harris抵台結親

台北市立動物園內斑哥條紋羚僅剩5隻雌性，亟需引進雄性個體作為繁殖種源，美國休士頓動物園為拯救瀕危物種，送出一隻雄性斑哥條紋羚Harris，長榮航空知悉後允諾贊助專業空運的重要任務，讓珍貴的雄性斑哥條紋羚Harris可以遠渡重洋來台結親。歷經18小時載運飛行，Harris於昨（27日）晚10時26分抵達桃園國際機場。

長榮航空表示，Harris於美國時間26日搭乘長榮航空BR-697貨機自達拉斯起飛，抵台後由長榮航空副總經理鍾凱成代表接機，美國在台協會（AIT）處長谷立言、台北市政府秘書長俞振華、教育局長湯志民、台北市立動物園朱孝芬園長、休士頓旅遊局亞太處處長Leo Yao等貴賓到場迎接。

此趟運送的起因源自去年6月，長榮航空在休士頓慶祝航線開航10周年時，得知休士頓動物園與台北市立動物園的保育合作計畫，隨即承諾協助運送。這趟跨國運輸歷經數月準備，為降低Harris對陌生環境的緊張，休士頓動物園提前將運輸箱籠放置在牠的生活區域，讓牠熟悉未來旅途中的「新家」。由於箱籠體積龐大，運送路線也從原先規畫的休士頓改至達拉斯，再搭乘長榮航空波音777-F貨機來台。

長榮航空指出，運送過程依照國際航空運輸協會（IATA）活體動物運輸規範執行，以7條航空標準綁帶固定箱籠，總固定力至少有10,000公斤以上。此外，貨盤皆有19個檔扣固定，可承受約6,000公斤之力道，確保運送箱籠在過程中絕對穩固，貨艙內溫度和濕度皆符合活生動物運送規範。另安排休士頓動物園副園長Kevin Hodge及保育員隨機照料，讓Harris在飛行途中獲得必要的觀察與照護。

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，此次合作延續台北市與休士頓市65年的姊妹市情誼，以及兩座動物園的保育合作，不僅展現台美夥伴關係，也有助推動野生動物保育與生物多樣性維護。AIT的責任在於確保羚羊的安全，以及它不會將外來的細菌帶進台灣。

台北市政府秘書長俞振華透露，台北市與休士頓為65年的姐妹市，三年前就簽訂了這個保育協定，今年總算把它落實。未來除動物保育外，還期待深化台北市與休士頓及德州其他城市在科技、人工智慧與半導體等領域的交流。

台北市立動物園園長朱孝芬表示，目前園內斑哥條紋羚僅剩5隻雌性，亟需引進雄性個體作為繁殖種源，希望未來能穩定繁殖、壯大族群。Harris預計經過約1個月檢疫後，若符合相關條件，將正式對外展示，讓民眾一睹風采。

休士頓動物園副園長Kevin Hodge指出，從達拉斯到台灣的過程非常順利，非常長榮航空及機組人員的細心照料，這趟旅程的服務如同頭等艙。此次的物種保育專案，象徵斑哥條紋羚在東南亞地區繁殖計劃的重要開端，以及在野生動物保育領域的國際合作力量。

長榮航空說明，此次執行斑哥條紋羚Harris的運輸任務，皆遵守多項作業環節和嚴格的安全標準，充分展現其專業能力及對生態保育的重視。長榮航空是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一，包括國際航空運輸協會(IATA)的「CEIV Pharma」(醫藥品)、「CEIV Lithium Batteries」(鋰電池)、「CEIV Fresh」(生鮮貨物)與「CEIV Live Animals」(活生動物)等四項CEIV系列認證，此次運送以一致且嚴格的作業規範，確保每階段都能穩定運作。

美國休士頓動物園贈送的雄性斑哥條紋羚Harris昨晚抵台。記者黃仲明／攝影

Harris在休士頓動物園的情況。圖／長榮航空提供

班哥條紋羚在運送籠中的狀況十分穩定。圖／長榮航空提供