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澎湖望安野放救傷綠蠵龜 師生見證重返大海

中央社／ 澎湖縣27日電
觀光署澎湖國家風景區管理處27日在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2隻救傷綠蠵龜，現場也進行生態導覽與保育宣導。圖／澎湖國家風景區管理處提供（中央社）
觀光署澎湖國家風景區管理處27日在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2隻救傷綠蠵龜，現場也進行生態導覽與保育宣導。圖／澎湖國家風景區管理處提供（中央社）

觀光署澎湖國家風景區管理處今天在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘野放2隻保育類綠蠵龜，當地師生共同見證海龜回歸大海。

澎湖望安綠蠵龜觀光保育中心今天偕同澎湖縣政府農漁局、農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心等單位，在望安綠蠵龜觀光保育中心前沙灘舉辦「綠蠵龜保育宣導暨野放活動」，野放2隻救傷綠蠵龜重返大海，現場並安排生態導覽及保育宣導。

澎管處指出，今天野放的2隻綠蠵龜，分別於民國112年9月及12月在望安沙灘孵化期間受傷，由保育人員執行產卵巡護時發現並救援。經長期照護後，於今年4月轉送水試所「望安海龜收容工作站」觀察，後續健康評估確認具備重返自然條件，今天配合海水滿潮順利野放。

澎管處表示，未來將持續與縣府農漁局及水試所等單位合作，以望安綠蠵龜觀光保育中心為推動核心，傳承在地「好善堂」石碑所象徵世代守護海洋與生命的精神，深化海龜保育、生態教育與觀光推廣，促進自然資源保護與永續旅遊發展。

綠蠵龜 澎湖 野放

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