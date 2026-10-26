新北湳仔溪蓮花池驚見「苦雞仔」遭廢線纏繞 動保處急搶救

新北市板橋區湳仔溪附近蓮花生態池畔，近日有騎單車路過熱心民眾發現1隻外型獨特長腳野生鳥類在草叢間痛苦掙扎、無法正常覓食與移動。趨前仔細一看，赫然發現該鳥腳趾與嘴喙均被透明塑膠線纏繞，情況相當危急。民眾憂心其因受傷無法進食而喪命，隨即撥打電話通報新北市政府動物保護防疫處派人接手救援。動保員快速抵達現場後，確認該鳥為台灣常見濕地水鳥「白腹秧雞」。帶回經獸醫師細心剪除纏繞廢棄線、進行檢診與照護後，活動能力已順利恢復正常，多日後帶回原生態池進行野放，平安重返大自然。

獸醫師表示，該隻白腹秧雞(亞成鳥)送抵醫療中心時，嘴喙與腳趾部位被塑膠線勒得相當緊張，若再晚一點移除，極可能導致腳趾組織壞死而面臨截肢，甚至因長期無法正常張嘴進食而脫水餓死。所幸剪斷釣線、清理傷口並敷藥後，確認僅有輕微紅腫，並未傷及骨頭與肌腱。隨後補充水分與維持適當營養食物，並提供安靜環境休養以降低其緊張與緊迫。經休養數日，確認其精神、走動與覓食狀態均恢復正常，遂派人送返原棲息地生活。

白腹秧雞為鶴形目秧雞科鳥類，常見棲息於沼澤、稻田、溪流與蓮花池等濕地環境。牠們臉部、頸部至胸腹部皆為亮眼純白色，背部與翅膀則呈深灰黑色，下腹部帶有紅褐色，對比強烈，且極具辨識度。白腹秧雞性情極為機警、行動敏捷，常在晨昏時刻於水邊覓食，以昆蟲、小魚蝦、水生植物種子為食物，常發出類似「苦哇、苦哇」單調啼叫聲，在民間常被以台語諧音稱為「苦雞仔」，是維持濕地生態平衡中不可或缺重要成員。

新北市動保處呼籲，戶外蓮花生態池等水岸環境擁有豐富生態，民眾在享受釣魚或遊憩樂趣時，切勿隨意丟棄廢棄釣魚線、魚鉤或垃圾。這些殘留廢線對野生動物而言是隱形致命殺手，極易造成鳥類或水生動物纏繞、受傷甚至死亡。若民眾發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置，切勿自行強行捕捉，以免造成動物二度傷害。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為保護動物努力，建構新北市成為友善動物之城市。

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