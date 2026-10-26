動物竄出車禍年3千件 路殺社試辦AI預測、立體防護網

「路殺社」是農業部生物多樣性研究所發起的公民科學計畫，至今15年。路殺社說，台灣動物竄出車禍每年約3000件，將試辦以AI預測高風險路段，建三維立體預警防護網。

「路殺社」日前以「鯪鯉共好、平安回家」，參加2026總統盃黑客松提案，進入初選20名名單，將參加11月的決選。這是「路殺社」希望動物路殺事件不再只是事後補救，而能變成事先預防，將以AI預測高風險路段，設計一套善用現有資源建立的三維立體預警防護網，並以穿山甲（古名鯪鯉）為試辦物種。

路殺社指出，根據警政署道路事故統計，過去8年，每年台灣因動物竄出造成的車禍平均有3000件，95%事故涉及機車騎士，8年累積2萬5345人受傷，估計每年直接經濟損失新台幣8億至64億元。

路殺社說，事實上動物竄出的道路事故遠高於統計數字，因為很多非重大傷亡案並不會報案，估計中大型哺乳類每年的碰撞高達50萬到100萬件，這是一項驚人的黑數，顯示道路風險與生態代價常被低估。

雖然目前在曾發生路殺事件的熱點有設置靜態警示牌，路殺社認為是屬於被動式的事後補救，應設法做到事先預警。

根據路殺社的總統盃黑客松提案，AI模擬預測路殺高風險路段，除善用現有路殺資料庫（死亡動物時空點位）、台灣生物多樣性網絡（活體野生動物出沒時空資訊）外，首次納入1999市民陳情通報資料（野生動物傷亡通報）、全國道路交通事故傷亡資料（動物竄出導致交通事故事件），再與公路路網圖層、道路速限、車流量、土地利用型態、氣象署微氣候網格資料、Google街景影像做交叉分析。

路殺社希望透過這套預測機制，能指認出尚未被發現或未來可能發生重要動物交通事故的高風險路段。

路殺社首選台灣穿山甲做為優先試辦物種，之後陸續會納入石虎等食肉目動物及保育類陸蟹、爆發性繁殖的蛙類及斑龜等爬行類。

路殺社考量傳統靜態小心動物警示牌效果不佳，道路友善設施設置不易且耗時等瓶頸，提案善用現有資源，建立三維立體預警防護網。

路殺社說，目前車載預警與國內導航系統的跨域合作，已在2019年上線，行經事故熱區前即時發出語音提醒，希望能介接全國公路CMS可變資訊標誌，於動物出沒高峰期，適時適地動態示警。

路殺社還開發低成本簡易裝置「光熱感應LED太陽能警示器」，在低照度環境下，經由紅外線偵測溫血動物出沒及感應到車輛大燈照射，進一步觸發警示器發出紅光與黃光閃爍動物警示。預計先在新北市管轄道路落地驗證成效，後續再推廣至全國各縣市道路。

路殺社是農業部生物多樣性研究所為瞭解國內交通建設及其附屬設施（水溝、擋土牆、路燈、高壓電線等）所衍生導致的動物死亡現況（特別是車禍傷亡事件，簡稱「路殺」roadkill），進而減緩石虎、穿山甲、陸蟹、鳥類和兩生爬行類等野生動物受到的生存威脅，同時提升國內用路人安全、減少碰撞事故的發生，2011年8月發起的公民科學計畫。

路殺社利用社群媒體蒐集路死動物資料，正式全名為「台灣動物路死觀察網」（Taiwan RoadkillObservation Network，簡稱TaiRON）。

路殺社統計，目前已累積超過33萬筆動物路殺紀錄、涵蓋600多種陸域脊椎動物，超過3萬6000名成員參與。路殺社除推出資料蒐集APP，也開發路殺預警系統及教育素材，讓公民科學真正走進社會。