國寶魚搭直升機重回司界蘭溪 完成台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地拼圖

國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭異地保育迎來重大突破，雪霸國家公園管理處去年9月首創運用直升機吊掛方式，放流司界蘭溪，研究團隊本月初在600公尺樣區，目視到117尾健康成魚，且已出現配對繁衍行為，下個月即可在野外自然產卵，超乎雪管處預期，今天宣布完成櫻花鉤吻鮭歷史棲地最後一塊拼圖。

櫻花鉤吻鮭大甲溪流域歷史棲地，七家灣溪、合歡溪、南湖溪及羅葉尾溪均已完成復育，唯獨司界蘭溪因早年棲地受損，成為復育版圖中最後且最艱難的一塊拼圖，10年前因下游攔砂壩摧毀，河床經沖刷，重現深潭與優質底質，雪管處評估把握契機，去年9月初直升機吊掛，將240尾約10月齡的鮭魚，送達司界蘭溪極上游溪段放流。

雪管處研究團隊本月初背負重裝從環山部落出發，沿志佳陽大山步道行走3.1公里後下切溪谷，再溯溪5.5公里，單程徒步耗時逾6小時，2天1夜浮潛目視法調查，在放流點上、下游共600公尺樣區內，記錄到117尾鮭魚，可視存活率達48.75%，樣區前後均有魚群分布蹤跡，顯示部分鮭魚已順利擴散，實際存活率極可能超過五成。

研究人員觀察，發現櫻花鉤吻鮭放流魚近2歲，體態圓潤飽滿的健康成魚，證明司界蘭溪上游提供極為豐富的食物資源與優良棲地，更令人振奮的是，現場已觀察到明顯第二性徵的雌雄成魚，並出現求偶配對行為，下個月即可在野外自然產卵，誕生新一代的野生鮭魚幼苗。

雪管處指出，司界蘭溪在泰雅族的傳統歷史記憶中，曾擁有豐富的櫻花鉤吻鮭野生族群，後因環境變遷與人為開發而消失。近年來，大甲溪流域的歷史溪流陸續復育成功，各族群皆能健康自我繁衍，不需再仰賴人工放流維持數量；唯獨司界蘭溪因棲地條件未恢復，過去多次放流均告失敗。

司界蘭溪下游的攔砂壩約10年前，因天然因素遭洪水摧毀，經過多年大自然的自我修復與河床切蝕，淤積的河道重新裸露出一顆顆巨石，並形成適合鮭魚棲息的深潭與優質底質，上游原始生態環境逐漸甦醒，造就這次放流成效極佳，超乎雪管處預期，不僅補齊了國寶魚歷史溪流復育的最後拼圖，更印證了棲地自然恢復的顯著成效。

雪霸國家公園管理處去年9月首創運用直升機吊掛方式，放流司界蘭溪，研究團隊本月初調查，成效超乎預期，今天宣布完成櫻花鉤吻鮭歷史棲地最後一塊拼圖。圖／雪霸國家公園管理處提供