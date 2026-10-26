白腹秧雞嘴喙、腳趾遭塑膠線纏繞險壞死 新北動保處救援助牠重返自然

新北市板橋區湳仔溝附近蓮花生態池，日前有民眾發現一隻白腹秧雞遭透明塑膠線纏住嘴喙及腳趾，在草叢間痛苦掙扎無法正常覓食與移動。新北市動保處動保員到場將白腹秧雞帶回，經獸醫師剪除纏繞線治療照護後已恢復正常，送回原棲息地野放。

動保處表示，近日有民眾騎單車路過板橋區湳仔溝附近蓮花生態池時，發現1隻外型獨特長腳野生鳥類在草叢間痛苦掙扎，仔細查看後赫然發現該鳥腳趾與嘴喙均被透明塑膠線纏繞，情況相當危急。民眾憂心其因受傷無法進食而喪命，隨即通報新北市動保處救援。

動保員獲報迅速趕抵現場，經確認該鳥為台灣常見濕地水鳥白腹秧雞，動保員隨即將牠帶回。獸醫師表示，該隻白腹秧雞送抵醫療中心時，嘴喙與腳趾部位被塑膠線勒得相當緊張，若再晚一點移除，極可能導致腳趾組織壞死而面臨截肢，甚至因長期無法正常張嘴進食而脫水餓死。所幸剪斷釣線、清理傷口並敷藥後，確認僅有輕微紅腫，並未傷及骨頭與肌腱。隨後補充水分與維持適當營養食物，並提供安靜環境休養以降低其緊張與緊迫。經休養數日，確認其精神、走動與覓食狀態均恢復正常，遂派人送返原棲息地生活。

動保處表示，白腹秧雞為鶴形目秧雞科鳥類，常見棲息於沼澤、稻田、溪流與蓮花池等濕地環境。牠們臉部、頸部至胸腹部皆為亮眼純白色，背部與翅膀則呈深灰黑色，下腹部帶有紅褐色，對比強烈，且極具辨識度。白腹秧雞性情極為機警、行動敏捷，常在晨昏時刻於水邊覓食，以昆蟲、小魚蝦、水生植物種子為食物，常發出類似「苦哇、苦哇」單調啼叫聲，在民間常被以台語諧音稱為「苦雞仔」，是維持濕地生態平衡中不可或缺重要成員。

動保處呼籲，戶外蓮花生態池等水岸環境擁有豐富生態，切勿隨意丟棄廢棄釣魚線、魚鉤或垃圾，否則可能造成鳥類或水生動物纏繞、受傷甚至死亡。若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離避免驚嚇，可先用手機拍照再撥打1959動保專線由專業人員研判處置，切勿自行強行捕捉，以免造成動物二度傷害。

白腹秧雞性情機警、行動敏捷，主要以昆蟲、小魚蝦、水生植物種子為食物。圖／新北市動保處提供

白腹秧雞在獸醫照顧下精神、走動與覓食狀態均恢復正常，送返原棲息地生活。圖／新北市動保處提供