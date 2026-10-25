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全球最大海龜現蹤高雄 瀕危「革龜」誤闖漁民網具野放成功

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供
高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供

高雄蚵仔寮漁民今天上午在外海作業時，誤捕1隻活體海龜，漁民通報海巡其海保署人員後，將海龜帶回港內救援，確認該隻海龜為保育類「革龜」，體型龐大，約一張雙人沙發大小，海保署評估後，確認「革龜」體況健康，隨即委託漁船協助，今下午成功野放

蚵仔寮籍漁船「丞霆朧1號」今天在蚵子寮外海4浬處作業時，意外於漁網中發現一隻極為罕見的巨型海龜。船長發覺後立即停手，隨即將革龜帶回蚵子寮漁港靠泊，並主動通報海巡人員尋求專業協助。

海巡署獲報後，隨即聯繫海保署、漁業署專業團隊趕往現場，確認該隻海龜為瀕危的保育類「革龜」，因革龜體型巨大，保育人員擔心移動恐讓牠二度受傷，便利用魚市場吊臂吊掛上岸，並以軟墊及覆蓋濕毛巾持續使用海水澆淋實施初步安置。

保育人員說明，革龜為為海龜中體型最大的一種，經專業人員測量，該隻革龜身長達218公分、背甲長185公分、寬102公分，體型相當驚人，目測約為雙人沙發大小，體重則暫未測得。

保育人員初步檢視，確認革龜活動力維持正常，僅頭部上方、右前肢、左後肢及尾部有輕微擦傷，整體健康狀況無大礙。

經保育人員評估，革龜體況符合野放條件，運用蚵子寮漁市場的專業吊臂協助吊掛與轉運，隨後由另艘漁船協助載運至至蚵仔寮西方約3.2浬處的海域，於今日下午2點15分完成野放，讓罕見海洋巨獸重返大海懷抱。

高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供
高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供

高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供
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高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供
高雄漁民在蚵仔寮外海捕獲罕見的「革龜」，經評估體況後今下午完成野放。圖／讀者提供

革龜 海龜 野放 高雄

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