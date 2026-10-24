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寵物友善！高公局：8處國道服務區設有寵物公園

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著飼養寵物的家庭增加，毛小孩已成為許多家庭重要的一員，為提供用路人及毛小孩更舒適、友善的休憩環境，高公局持續在國道服務區升級寵物友善設施。將於25日在清水服務區參加「毛起來玩寵物日」活動，其中前100名攜帶寵物到場旅客可獲贈小禮物。

高公局表示現在石碇、關西、南投、清水、西螺、西湖、古坑及東山等8處服務區皆有設置寵物公園，讓毛孩在旅途中也有專屬的活動空間，陪伴飼主一起輕鬆出遊，寵物公園設有草皮及防護圍籬，並設置簡易清洗區及寵物清潔袋，方便飼主於毛孩活動後進行清潔及環境維護。

古坑服務區以雙層安全圍網區隔大小型犬活動空間，關西及東山服務區則設有寵物共餐區，讓飼主和毛孩有自在用餐空間，提供更多元的休憩選擇。而各服務區服務大廳設有飲水機，服務台亦提供寵物提籃借用服務，讓飼主與毛孩安心休憩。

此外，高公局、中日本高速道路株式會社及統一超商股份有限公司也帶著各自吉祥物「小飛力」、「道丸君」及「OPEN將」，2026年10月25日（日）在清水服務區參加「毛起來玩寵物日」活動，其中前100名攜帶寵物到場旅客可獲贈小禮物，歡迎用路人帶著毛孩到服務區走走。

寵物公園 高公局 寵物

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