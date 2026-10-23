驚！彰化1周捕獲3隻球蟒 黑白、奶油、白化品系現蹤

秋冬之交，蛇類竟還趴趴走，彰化縣一周內共通報民眾捕捉3隻球蟒，分別有黑白球蟒、奶油球蟒、白化球蟒不同品系，是從飼養籠逃出還是民眾棄養還待釐清。彰化縣動防所均已公告，如飼主未領回，將辦理開放領養。

這3隻被民眾捕獲的球蟒，其中1隻奶油球蟒是在員林市通報捕獲，彰化動防所已經公告，飼主未在七日內領回，將在10月30日上午10時將在動所會客室辦理開放領養程序。

另1隻黑白球蟒是在埔心鄉捕獲，動防所已經公告，如飼主未在7日內認領，動防所開放領養卻無人領養，預定10月30日下午2時，在動所會客室辦理開放領養程序。

至於白化球蟒則在和美鎮捕獲，已經動防所公告，飼主卻未在7日期限內領回，動防所原定今天下午在會客室辦理開放認養程序，卻因放颱風假延期。

據了解，球蟒是一種分布於非洲的無毒蟒蛇，為常見的寵物蛇品種之一，性情溫馴，當遇到威脅的時候，球蟒會將身體緊縮成球體，並將頭頸要害藏在球體中心，把身體擠成一個完整的圓球而得名。

球蟒通常在餵食充足情形下，身長大多會從1公尺到1.5公尺，透過顯性、不完全顯性與隱性基因的交配組合，外觀可以產生極具戲劇性的顏色與花紋變化，價格從2500到6000元 之間都有。

隨著天氣轉涼，蛇類即將進入冬眠期，近來一周卻捕獲3隻球蟒，有些不尋常，動防所表示，寵物蛇如果管控不當，容易逸出，飼主要特別注意，也千萬不要棄養，破壞生態。

動防所表示，球蟒不是台灣原生蛇類，民眾若再次發現行蹤，應避免自行抓捕或放生，最好聯絡消防單位或動物主管機關處理。

這隻黑白球蟒是在埔心鄉捕獲，動防所預定10月30日下午2時，在動所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供