薔琵颱風阻斷灰面鵟鷹南遷路 颱風後將有過境小高峰鷹友要把握

今年灰面鵟鷹過境數量創歷史新高，截至22日過境數量逾16萬隻，是進行調查38年來最高紀錄。雖然灰面鵟鷹過境高峰期已過，但因薔琵颱風影響仍會造成「累積效應」，墾丁鳥達人蔡乙榮說，颱風過後會有一波過境小高峰，想賞鷹的民眾可以把握今年最後機會。

據統計，恆春半島本季有11種猛禽紀錄，其中最大量的兩種，9月為主要過境期的赤腹鷹截至22日共27萬1793隻，僅次於2025年40萬4122隻，為歷史次高；主要過境期為10月的灰面鵟鷹，截至22日共16萬2048隻，為歷年最高，紀錄仍在刷新中。

蔡乙榮表示，薔琵颱風從台灣東部海域通過，影響周邊猛禽遷徙路徑，從琉球群島到台灣這條南遷路線都已阻斷，包括對馬海峽、琉球群島、台灣海峽、巴士海峽等線全都轉為「紅燈」，鷹群無法通行。

他說，灰面鵟鷹主要過境期已過，過境數量明顯減少，不過因颱風影響鷹群無法遷徙，將形成「累積效應」，待颱風通過後會有一批過境小高峰，雖不如國慶日前後壯觀，但還想賞鷹的民眾可把握這最後機會。

此外，今年記錄到的猛禽還有魚鷹、紅隼、燕隼、東方鵟、黑冠鵑隼；留棲性猛禽有大冠鷲、松雀鷹、黑翅鳶等。比較特別的是，今年黑冠鵑隼的紀錄也是歷年來次高，共10隻，僅次於1999年的14隻。

蔡乙榮說，黑冠鵑隼早期被歸類為「迷鳥」，但從1999年以來共28年只有4個年度未記錄到，因此後來歸為「稀有過境猛禽」，每年數量都只有個位數，所以觀察到的鷹友都會開心說「像是中樂透！」今年觀察達到十位數真的很難得。