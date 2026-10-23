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遊客西藏自駕走錯路誤闖垃圾場…驚見逾20隻藏馬熊覓食

香港01／ 撰文：趙觀祺
西藏遊客夜間遇20餘隻藏馬熊覓食。圖/瀟湘晨報
西藏遊客夜間遇20餘隻藏馬熊覓食。圖/瀟湘晨報

陸媒《瀟湘晨報》報導，10月20日，一名遊客自駕到西藏邊壩縣時，在一處垃圾場發現逾20隻藏馬熊（西藏棕熊）在覓食。當地回應稱，最近野生動物快進入冬眠期，出來覓食較為頻繁，縣城每晚都有人巡邏。

據旅客宋先生表示，他開車自駕夜間路過邊壩縣時，因走錯路進了一個垃圾場，剛開始他僅看到兩隻熊往垃圾堆跑。當車燈照到垃圾堆時，他看到密密麻麻的一群熊，還有一隻熊湊近瞪着車。宋先生形容，當時頭都有些發蒙，不敢停留，拍完片便趕緊開車走了。宋先生表示，垃圾場幾百米外有稀疏的民房，當地人稱最近每晚都有熊出沒。

邊壩縣林草局職員稱，他們將核實這一情況，「最近野生動物快進入冬眠期，出來覓食較為頻繁，縣城每晚都有人巡邏，政府也加大宣傳力度，提醒居民遠離野生動物，夜間盡量不出門。」

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文章授權轉載自《香港01》

西藏 垃圾 遊客 棕熊

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