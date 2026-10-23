全球剩1500隻！西黑冠長臂猿現身雲南山區成「網紅 」 有遊客請假來拍

近日，一隻西黑冠長臂猿現身中國大陸雲南哀牢山，穿梭樹間、採食野果，吸引遊客駐足拍攝。該長臂猿連日來一直在公路邊的樹上活動，成為遊客和過路駕駛員鏡頭前的「小網紅」。據公開資料顯示，西黑冠長臂猿是亞洲獨有的四大類人猿之一、國家一級保護野生動物，全球僅存約1500隻，被列入國際自然保護聯盟紅色名錄極度瀕危物種。

據陸媒《紅星新聞》報導，當地群眾介紹，他在哀牢山生活幾十年，西黑冠長臂猿平時都躲在深山密林之中，難覓蹤跡，這樣靠近公路近距離出現在眾人面前還是第一次，「近距離見到牠還是頭一回，模樣十分可愛，仿佛通人性一般。」一名攝影愛好者聽說金山丫口來了西黑冠長臂猿，特地請假來拍攝。

一名前往採訪的記者介紹，10月20日，他們趕到哀牢山，在金山丫口路邊的叢林間看到一隻西黑冠長臂猿在樹間穿梭，「牠時而採食樹上的八月瓜（又稱野香蕉，主要分布在貴州、雲南等地），時而轉頭面向記者和遊客的鏡頭，坦然接納遊客拍照記錄，絲毫沒有怯意。」

雲南省哀牢山國家級自然保護區新平管護局管護員李偉，是當地的「猿類專家」，從事西黑冠長臂猿習慣化監測已有16年。他分析，長臂猿此次現身金山丫口，大概率是族群分家後外出探尋適宜生存的棲息地，加之此地有牠喜愛的食物八月瓜，便在此停留活動，但也不排除與種群走散的可能性。

李偉稱，以往，西黑冠長臂猿見到監測人員會發出警示性尖叫。但這隻十分特殊，對人類充滿好奇，「人越多牠越愛張望，是十分少見的習慣化個體。」

據最新資料顯示，西黑冠長臂猿是亞洲獨有的四大類人猿之一、國家一級保護野生動物，全球僅存約1500隻，被列入國際自然保護聯盟紅色名錄極度瀕危物種，主要棲息於哀牢山、無量山區域。該物種是哀牢山國家級自然保護區的旗艦物種，其中新平段現有西黑冠長臂猿178群700餘隻，占全球總量的49%，占哀牢山片區的70%，是該物種種群數量最大、分布最為集中的區域。

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文章授權轉載自《香港01》