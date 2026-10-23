嚴防禽流感！新北2家養禽場圍網破損未修 受罰6萬元

冬季候鳥遷徙高峰是禽流感防疫重要階段，新北市動保處聯合農業部持續強化養禽與屠宰場查核，近日查獲三峽區2間養禽場的防鳥圍網破損且未及時修補，依動物傳染病防治條例各裁處3萬元罰鍰，並要求業者立即改善。

動保處指出，近期加強稽核新北市轄內47間養禽場、2間集籠場及2間家禽屠宰場，受處分的業者聲稱只是不小心疏忽了，但防鳥圍網是阻隔野鳥進入禽場的重要防線，不容輕忽，仍開罰予以警惕，並告誡任何疏漏都可能增加疫病傳入風險，提醒切勿心存僥倖。

據世界氣象組織（WMO）報告，今年聖嬰現象持續增強，全球氣候與大氣環流異變將導致冬候鳥南遷時間與棲地改變，禽流感傳播風險大增。一時疏失很可能引發疫情大流行，恐造成產業界上百億元重大經濟損失。

野鳥可能透過排遺或接觸受汙染的環境將病原帶入，禽場除應設置完善的防鳥設施，更須定期巡查圍網、門窗及其他防護設備，即使局部破洞亦應立即修復，避免野鳥進入或與飼養家禽接觸。

為降低禽流感傳播風險，新北市在9月至10月間已辦理養禽場訪視及消毒共46場次，並針對家禽屠宰場、集籠場等高風險場域執行60場次消毒作業，同時加強禽場主動監測、環境採樣及防疫熱區清潔，透過現場查核、消毒防疫與業者輔導併行，及早發現防疫缺口，督促改善，降低疫情發生及擴散風險。

新北市動保處表示，養禽業者應落實人車進出管制、環境清潔消毒及防鳥設施維護，每日觀察家禽健康狀況，如發現異常死亡、產蛋率或採食量明顯下降，應立即通報動物防疫機關，切勿隱匿疫情，違規者將依法查處，並持續透過查核、監測及消毒等措施，強化禽場生物安全，守護家禽產業及市民健康。

同時呼籲民眾選購來源清楚的禽肉及蛋品，充分加熱後食用，避免生熟食交叉汙染，勿任意接觸來源不明的禽鳥。

新北動保處會同農業部防檢署基隆分署查核養禽場圍網破損情形。圖／新北市動保處提供

冬季候鳥遷徙高峰是禽流感防疫重要階段，新北市動保處聯合農業部防檢署強化養禽、集籠、屠宰場查核，近日查獲三峽區2間養禽場的防鳥圍網破損且未及時修補，依動物傳染病防治條例各裁處3萬元罰鍰，並要求業者立即改善。圖／新北市動保處提供

動保處派消毒車至新北市家禽集籠場消毒，嚴防禽流感。圖／新北市動保處提供