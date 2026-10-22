快訊

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 四大指數齊跌、費半重挫4%

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

聽新聞
0:00 / 0:00

聽到同伴笑聲就覺得更好吃？科學家揭紅毛猩猩「情緒挑食」傾向

聯合新聞網／ 綜合報導
研究團隊發現紅毛猩猩偏好與笑聲有關連的食物。示意圖／ingimage
研究團隊發現紅毛猩猩偏好與笑聲有關連的食物。示意圖／ingimage

原來紅毛猩猩也會笑！而且牠們不只會笑，還會受到同伴笑聲影響，進而做出不同的食物選擇。

據《衛報》（The Guardian）報導，美國一項研究發現，當紅毛猩猩在尋找食物前聽見同伴玩耍、發出笑聲，之後更偏好選擇與笑聲有關的食物，顯示情緒可能影響動物對獎勵的評價。

這項研究刊登於《生物學通訊》（Biology Letters）期刊，由美國印第安那大學（Indiana University）人類學與認知科學教授卡特米爾（Erica Cartmill）領導。團隊找來兩間動物園的6隻紅毛猩猩進行實驗。研究人員先訓練牠們從碗裡尋找零食，接著準備兩個碗，一個藏有食物，另一個則沒有，並分別以苔蘚、木屑等不同材料覆蓋。每次實驗前，研究人員會播放紅毛猩猩玩耍的笑聲、風吹聲等，讓不同聲音與覆蓋材料產生連結。

到了第5天，研究人員改在兩個碗裡都藏入零食，讓紅毛猩猩自由選擇。結果發現，6隻紅毛猩猩中有4隻明顯偏好先前與笑聲連結的材料，整體選擇也呈現相同傾向。

卡特米爾推測，笑聲可能讓紅毛猩猩在學習時處於較愉快的情緒，進而提高牠們對食物的評價。未參與研究的英國華威大學靈長類學家拉梅拉（Adriano Lameira）則幽默形容，紅毛猩猩聽到同伴玩得開心，就像在點餐時說：「我也要跟牠們一樣的！」

研究團隊認為，這項發現也可能對人類教育有所啟發。即使學生在不同情緒下的學習速度相近，學習當下的心情仍可能影響他們對知識的評價，甚至日後是否願意繼續鑽研某個科目。不過，研究樣本僅有6隻紅毛猩猩，相關推論仍有待進一步驗證。

情緒 動物 食物 紅毛猩猩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

只花9.8秒！紐西蘭學生打造最速解魔術方塊機器人 拚世界紀錄剩1關

近百年沒消息！印尼「失落的靈長類」重現 仍面臨棲地縮減危機

抗老甭砸大錢醫美！專家揭4大日常習慣 運動、睡眠都能幫上忙

看一眼就知多虛弱？照片竟能預測癌症患者生死 AI揪高死亡風險族群

相關新聞

聽到同伴笑聲就覺得更好吃？科學家揭紅毛猩猩「情緒挑食」傾向

原來紅毛猩猩也會笑！而且牠們不只會笑，還會受到同伴笑聲影響，進而做出不同的食物選擇。

【動物冷知識】兔子頭上冒出「鹿角」！3種動物詭異疾病 連癌症都能傳

哈囉大家好，我是帽帽！

一早被萌翻！東京市區車站驚見山羊狂嗑草 通勤族圍觀：壓力全消

據日媒「BuzzFeed」報導，在東京市中心繁華熱鬧的車站旁，竟出現療癒可愛的「除草隊」！JR東日本日前在官方社群平台X宣布，為推動友善環境的自然維護工程，正式於四谷站邊坡展開「山羊除草」實驗計畫。目前已有2隻掛著項圈的白色山羊正式「進駐上工」，在鐵軌旁的草皮斜坡上賣力大啖雜草，天然呆萌的模樣隨即引發大批路人、網友關注。

今年已抓逾7.4萬隻！屏東總圖外綠鬣蜥對窗照鏡子 分岔尾巴吸睛遭捕獲

外來種綠鬣蜥氾濫，屏東縣今年至10月22日捕捉7.4萬多隻；有網友20日在社群媒體threads發文，在有森林裡圖書館美稱屏東縣總圖外發現綠鬣蜥，面對大片落地窗，「很像照鏡子」，尾巴分岔，有網友留言「再生尾很特別」。農業處昨派廠商巡查，捕捉到該隻綠鬣蜥。

曾因車禍無法站立 五股「黑妞」期盼慢慢走的家

新北市五股區日前有1隻黑色米克斯母犬疑因車禍受傷倒臥快速道路，動保處救援送至毛寶貝醫療中心急診，後續經過3個多月治療與復健，已可站立、緩緩行走。動保處盼為「黑妞」尋找一個願意陪伴牠慢慢走的溫暖家庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。