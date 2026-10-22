聽到同伴笑聲就覺得更好吃？科學家揭紅毛猩猩「情緒挑食」傾向

原來紅毛猩猩也會笑！而且牠們不只會笑，還會受到同伴笑聲影響，進而做出不同的食物選擇。

據《衛報》（The Guardian）報導，美國一項研究發現，當紅毛猩猩在尋找食物前聽見同伴玩耍、發出笑聲，之後更偏好選擇與笑聲有關的食物，顯示情緒可能影響動物對獎勵的評價。

這項研究刊登於《生物學通訊》（Biology Letters）期刊，由美國印第安那大學（Indiana University）人類學與認知科學教授卡特米爾（Erica Cartmill）領導。團隊找來兩間動物園的6隻紅毛猩猩進行實驗。研究人員先訓練牠們從碗裡尋找零食，接著準備兩個碗，一個藏有食物，另一個則沒有，並分別以苔蘚、木屑等不同材料覆蓋。每次實驗前，研究人員會播放紅毛猩猩玩耍的笑聲、風吹聲等，讓不同聲音與覆蓋材料產生連結。

到了第5天，研究人員改在兩個碗裡都藏入零食，讓紅毛猩猩自由選擇。結果發現，6隻紅毛猩猩中有4隻明顯偏好先前與笑聲連結的材料，整體選擇也呈現相同傾向。

卡特米爾推測，笑聲可能讓紅毛猩猩在學習時處於較愉快的情緒，進而提高牠們對食物的評價。未參與研究的英國華威大學靈長類學家拉梅拉（Adriano Lameira）則幽默形容，紅毛猩猩聽到同伴玩得開心，就像在點餐時說：「我也要跟牠們一樣的！」

研究團隊認為，這項發現也可能對人類教育有所啟發。即使學生在不同情緒下的學習速度相近，學習當下的心情仍可能影響他們對知識的評價，甚至日後是否願意繼續鑽研某個科目。不過，研究樣本僅有6隻紅毛猩猩，相關推論仍有待進一步驗證。