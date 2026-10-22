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【動物冷知識】兔子頭上冒出「鹿角」！3種動物詭異疾病 連癌症都能傳

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

在歐美民間傳說中，有一種長著鹿角的兔子，名叫「加卡洛普」！

但你知道嗎？現實世界中，真的有兔子會因為感染病毒，長出類似鹿角的角質腫瘤！

今天就讓我們一起來看看，3 個讓動物傷透腦筋的疾病冷知識吧！

歐美流傳著一種長有鹿角的野兔傳說，但這種看似奇幻的生物，其實真的存在！

部分野兔感染了棉尾兔乳頭瘤病毒後，頭部、脖子附近可能長出角狀的角質腫瘤，看起來就像長出了鹿角，也因此成為相關民間傳說的靈感來源。

不過，這些可不是帥氣的裝飾品，當腫瘤過大時，可能會影響寄主的進食能力，並可能導致寄主餓死。

澳洲的袋獾有一種非常罕見的疾病，叫做「惡魔面部腫瘤病」。

罹病後，他們的嘴巴與臉部會長出巨大腫瘤，

嚴重時連吃東西都有困難，最後可能因飢餓與身體機能衰竭而死亡。

更可怕的是，這種癌症竟然可以透過互相咬傷傳染！癌細胞會隨著咬傷進入另一隻袋獾的身體，

就像把自己的癌細胞直接送給對方一樣。

1990 年代後期，這種疾病開始在澳洲塔斯馬尼亞島上的袋獾族群中蔓延，部分地區的感染率極高，整體族群數量更因此大幅減少，甚至一度被預測可能在 20 年內滅絕。

不過，在經歷多年的疾病威脅後，部分袋獾的基因出現了有助於抵抗疾病的變化，讓他們有機會在這場生存危機中存活下來。

這些發現不僅為袋獾的保育帶來希望，也讓科學家得以研究癌症與免疫系統之間的關係，為人類癌症研究提供新的線索。

無尾熊平時看起來懶洋洋的，但他們也有一個令人頭痛的健康問題，那就是由披衣菌引起的感染！

這種細菌可能透過交配或密切接觸傳播，感染後可能造成眼睛發炎、失明，也可能引發泌尿與生殖系統疾病，甚至導致不孕。

在部分野生族群中，感染率甚至超過70%！

當疾病影響繁殖能力，又讓個體更容易死亡時，

原本就面臨其他生存壓力的無尾熊，族群延續也會變得更加困難。

大自然的生存挑戰，有時不只是躲避天敵、尋找食物，還得面對這些看不見的疾病威脅。希望大家都能夠健健康康、長命百歲！！

參考資料：123

帽子-Hatto

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