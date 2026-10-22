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今年已抓逾7.4萬隻！屏東總圖外綠鬣蜥對窗照鏡子 分岔尾巴吸睛遭捕獲
外來種綠鬣蜥氾濫，屏東縣今年至10月22日捕捉7.4萬多隻；有網友20日在社群媒體threads發文，在有森林裡圖書館美稱屏東縣總圖外發現綠鬣蜥，面對大片落地窗，「很像照鏡子」，尾巴分岔，有網友留言「再生尾很特別」。農業處昨派廠商巡查，捕捉到該隻綠鬣蜥。
農業處表示，昨天接獲通報後，夜間派專業廠商巡查，捕獲影片中綠鬣蜥，該綠鬣蜥為公蜥，吻肛長27公分，尾巴分岔推測為斷尾不完全後再生新尾。
屏東縣立總圖書館位在屏東市千禧公園就在萬年溪流域周邊，萬年溪流域周邊是屏東市綠鬣蜥出沒熱區之一。
屏東縣府農業處統計，今年至10月22日，完成移除點交綠鬣蜥7萬4025隻，持續配合中央政策移除。今年移除熱區以新園鄉最多，其次屏東市、竹田及萬丹鄉，集中平原農業區與河川周邊，尤其東港溪流域一代為多。
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