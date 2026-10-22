一早被萌翻！東京市區車站驚見山羊狂嗑草 通勤族圍觀：壓力全消

據日媒「BuzzFeed」報導，在東京市中心繁華熱鬧的車站旁，竟出現療癒可愛的「除草隊」！JR東日本日前在官方社群平台X宣布，為推動友善環境的自然維護工程，正式於四谷站邊坡展開「山羊除草」實驗計畫。目前已有2隻掛著項圈的白色山羊正式「進駐上工」，在鐵軌旁的草皮斜坡上賣力大啖雜草，天然呆萌的模樣隨即引發大批路人、網友關注。

官方分享的照片中，山羊嘴邊叼著雜草、葉子與植物的長梗，瞪著圓滾滾的大眼專心咀嚼，神情既認真又逗趣。這種利用動物食草天性的除草方式，不僅完全不用噴灑化學藥劑、達成零碳排放的環保目標，更能省去清潔人員攀爬陡坡的危險與高額人力開銷。

先前日本海上保安廳也曾在立川市的研究機構派遣山羊清理草坪，如今這幅「放羊吃草」的放牧景色，直接進駐繁華的東京市中心，對比強烈又可愛。

這場難得一見的「現場除草秀」，讓路過趕車的通勤族紛紛停下腳步，忍不住掏出手機猛按快門。網友看了也直呼「快融化」，紛紛留言：「這吃相未免太霸氣」、「根本是免錢的露天吃到飽大餐」、「大口大口吃草加油啊」、「一大早看到真的壓力全消」。但也有網友擔心「入夜後會不會被抓去吃掉？」在步伐匆忙又緊繃的東京早晨，這兩隻只顧「埋頭嗑草」的四腳工作者，意外為忙碌高壓的都會上班族充飽電力。