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曾因車禍無法站立 五股「黑妞」期盼慢慢走的家

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
黑妞接受清創包紮時，戴上頭套避免舔咬傷口。圖／新北市動保處提供
黑妞接受清創包紮時，戴上頭套避免舔咬傷口。圖／新北市動保處提供

新北市五股區日前有1隻黑色米克斯母犬疑因車禍受傷倒臥快速道路，動保處救援送至毛寶貝醫療中心急診，後續經過3個多月治療與復健，已可站立、緩緩行走。動保處盼為「黑妞」尋找一個願意陪伴牠慢慢走的溫暖家庭。

年約7歲以上的母犬取名「黑妞」，當時左前掌及右後掌均有嚴重外傷無法行走，經3個多月持續治療、復健才逐步恢復行動能力。獸醫師陳品淮說，由於傷口不能碰水，也不適合長時間待在一般犬籠，因此照護期間一直睡在寵物專用懸空式透氣「飛行床」上。

黑妞大多安靜地趴在飛行床，不需繩索限制行動，即使餵食、清創、換藥也不吠叫，維持溫和、穩定且親人、一直都沒有失去對人的信任，甚至即使行動不便，仍會努力下床到地面排泄，不願弄髒自己的休息位置，令照護人員印象深刻。

新北市動保處表示，今年起凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品。針對年老殘疾等不易認養的動物再加碼贈新北幣2千元，希望透過更多資源支持，讓更多老殘犬找到溫暖的家。

對於年紀較大的成犬而言，除了基本照顧外，更需要認養人給予時間與耐心。請給堅強努力的「黑妞」一個機會，陪伴牠從醫療中心的飛行床，走進真正屬於牠的家。相關資訊可至新北市政府動物保護防疫處官方網站、認養專區及臉書粉絲專頁查詢。

親人穩定的黑妞靜靜地接受動保處人員餵食。圖／新北市動保處提供
親人穩定的黑妞靜靜地接受動保處人員餵食。圖／新北市動保處提供

醫療人員協助黑妞練習站立復健。圖／新北市動保處提供
醫療人員協助黑妞練習站立復健。圖／新北市動保處提供

黑妞的傷口不適合關籠，照護期間一直睡在寵物專用懸空式透氣「飛行床」上。經過3個多月治療與復健，已可站立、緩緩行走。動保處盼為牠尋找一個願意陪伴慢慢走的溫暖家庭。圖／新北市動保處提供
黑妞的傷口不適合關籠，照護期間一直睡在寵物專用懸空式透氣「飛行床」上。經過3個多月治療與復健，已可站立、緩緩行走。動保處盼為牠尋找一個願意陪伴慢慢走的溫暖家庭。圖／新北市動保處提供

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