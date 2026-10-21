白天追黑琵、晚上看星星 台江國家公園邀民眾11月14日走進濕地

每年秋末，黑面琵鷺及各種冬候鳥陸續抵台，台南曾文溪口重要濕地也迎來一年中最熱鬧的候鳥季。台江國家公園管理處預計在11月14日推出「與國家公園有約－11月的黑琵與星空」賞鳥觀星活動，邀請民眾走進七股曾文溪口，尋找黑面琵鷺身影，入夜後再抬頭探索秋季星空。

台江處表示，夕陽西下時，成群候鳥在濕地間覓食、飛翔，搭配金黃色的夕照，形成台江特有的季節風景，為讓民眾更深入認識這群遠道而來的嬌客，活動將透過現場黑面琵鷺及冬候鳥觀察與解說，帶領參加者體驗台江濕地豐富的鳥類生態。

台江處也說，此次也與南瀛天文館合作，由專業人員帶領民眾認識秋季星空，透過天文觀察探索星體奧秘，讓遊客從濕地上的候鳥一路延伸到浩瀚宇宙，感受「白天賞鳥、晚上賞星」的獨特樂趣，進一步了解濕地生態及環境保育的重要性，建立友善自然、尊重生命的旅遊觀念。

台江處說明，「與國家公園有約－11月的黑琵與星空」11月14日下午4時30分至晚上8時舉辦，活動以網路報名，29日上午10時起開放報名至11月5日下午5時，報名費每人200元，額滿為止，有興趣的民眾可至「台江國家公園Facebook粉絲團」查詢及追蹤。