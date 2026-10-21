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白天追黑琵、晚上看星星 台江國家公園邀民眾11月14日走進濕地

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台江國家公園曾文溪口濕地每年秋末迎來黑面琵鷺及各種冬候鳥度冬，台江處將在11月14日舉辦賞鳥觀星活動，邀民眾白天觀察候鳥生態，入夜後探索秋季星空。圖／台江處提供
台江國家公園曾文溪口濕地每年秋末迎來黑面琵鷺及各種冬候鳥度冬，台江處將在11月14日舉辦賞鳥觀星活動，邀民眾白天觀察候鳥生態，入夜後探索秋季星空。圖／台江處提供

每年秋末，黑面琵鷺及各種冬候鳥陸續抵台，台南曾文溪口重要濕地也迎來一年中最熱鬧的候鳥季。台江國家公園管理處預計在11月14日推出「與國家公園有約－11月的黑琵與星空」賞鳥觀星活動，邀請民眾走進七股曾文溪口，尋找黑面琵鷺身影，入夜後再抬頭探索秋季星空。

台江處表示，夕陽西下時，成群候鳥在濕地間覓食、飛翔，搭配金黃色的夕照，形成台江特有的季節風景，為讓民眾更深入認識這群遠道而來的嬌客，活動將透過現場黑面琵鷺及冬候鳥觀察與解說，帶領參加者體驗台江濕地豐富的鳥類生態。

台江處也說，此次也與南瀛天文館合作，由專業人員帶領民眾認識秋季星空，透過天文觀察探索星體奧秘，讓遊客從濕地上的候鳥一路延伸到浩瀚宇宙，感受「白天賞鳥、晚上賞星」的獨特樂趣，進一步了解濕地生態及環境保育的重要性，建立友善自然、尊重生命的旅遊觀念。

台江處說明，「與國家公園有約－11月的黑琵與星空」11月14日下午4時30分至晚上8時舉辦，活動以網路報名，29日上午10時起開放報名至11月5日下午5時，報名費每人200元，額滿為止，有興趣的民眾可至「台江國家公園Facebook粉絲團」查詢及追蹤。

台江 濕地 國家公園

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