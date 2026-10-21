新北市29起爬蟲走失蛇最多 動保處提醒「飼養之前先問3件事」

今天是「全國爬蟲日」，新北市動保處統計今年截至8月底已接獲29起爬蟲類走失案件，其中以寵物蛇最多，從小型豬鼻蛇到體型較大的紅尾蚺都有。提醒民眾飼養爬蟲不要只看幼體外型，應先評估自身條件確認「養得起、顧得好、負責到底」，同時做好飼養環境及防逃逸準備。

今年4月，林口區某民宅驚見1條紅尾蚺，動保處獲報立即將蛇帶回辦理公告招領，因原飼主未領回，後續依規定開放認養，讓這條紅尾蚺重新找到安身之處。

動保處獸醫師陳鉅尹表示，紅尾蚺幼體看起來不大，但成體可能長到2公尺以上，飼養前要評估未來的飼養空間及長期照護能力，避免一時喜歡，最後卻因空間或照護負擔無法繼續飼養。

爬蟲類不像犬貓會主動回到主人身邊，一旦從飼養箱縫隙、未關妥的箱門或居家環境逃脫，可能躲進家具後方、櫃子底下或其他陰暗角落，不僅增加尋找難度，也可能逃出家門造成鄰居驚慌。

蛇類達人俞維表示，蛇類相當擅長利用細小縫隙逃脫，飼主應選擇堅固且適合物種體型的飼養箱，確實鎖妥箱門及固定裝置，並定期檢查箱體是否老化、變形、鬆脫或出現縫隙；尤其餵食、清潔及移動飼養箱後，更要再次確認箱門是否關妥，從源頭降低寵物「逃家」風險。

台灣動物園暨水族館協會前輔導專員黃建宸表示， 民眾飼養爬蟲前可先評估3件事，確認是否養得起，除了購買或認養費用，還要考量飼養箱、加溫、照明、食物及醫療等長期支出；照護上在不同物種對溫度、濕度、活動空間及飲食需求不同，應確認家中環境及自身時間是否能配合； 許多物種幼體嬌小可愛，但是必須了解成體可能的體型與習性，提前評估未來的空間及照護需求。

新北市動保處表示，飼主若真的無法繼續飼養，也不能自行放生或棄置，應主動洽詢動保處或相關專業單位，尋求適當的安置或轉介方式。依動保法規定，飼主不得任意遺棄動物，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處已於官網提供鳥類、兔子、蛇類、龜類及鼠類等非犬貓寵物飼養資訊詳見https://reurl.cc/VMoo9R，「喜歡」只是飼養的開始，「負責」才是飼養的全部，購買或認養爬蟲前應先做好功課、評估自身條件，落實防逃逸及終養不棄養。

若發現寵物爬蟲逃脫、動物受困或需協助處理，可通報1999市民專線、1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話02-2959-6353，由專業人員協助處理，共同守護動物福利、生態環境及公共安全。

連同飼養箱一起被棄養的豬鼻蛇。圖／新北市動保處提供

守宮也是熱門爬寵之一，今天是「全國爬蟲日」，新北市動保處提醒民眾飼養爬蟲不要只看幼體外型，應先評估自身條件確認「養得起、顧得好、負責到底」，同時做好飼養環境及防逃逸準備。記者林昭彰／攝影

守宮也是熱門爬寵之一，今天是「全國爬蟲日」，新北市動保處提醒民眾飼養爬蟲不要只看幼體外型，應先評估自身條件確認「養得起、顧得好、負責到底」，同時做好飼養環境及防逃逸準備。記者林昭彰／攝影

奶蛇體色艷麗，但牠們是無毒的蛇類，主要以鼠類為食，想養蛇需先評估自己敢不敢拿活鼠餵食。圖／新北市動保處提供