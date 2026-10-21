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觀察花蓮喙鯨生態 20年來辨識26隻

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
黑潮海洋文教基金會出版「神祕的深潛者：認識喙鯨」生態與公民科學調查手冊，彙整花蓮外海20年喙鯨觀察紀錄，目前已辨識26隻鵝嘴喙鯨，其中一隻追蹤長達17年。圖／黑潮海洋文教基金會提供
黑潮海洋文教基金會出版「神祕的深潛者：認識喙鯨」生態與公民科學調查手冊，彙整花蓮外海20年喙鯨觀察紀錄，目前已辨識26隻鵝嘴喙鯨，其中一隻追蹤長達17年。圖／黑潮海洋文教基金會提供

黑潮海洋文教基金會在海保署支持下，出版「神祕的深潛者：認識喙鯨」生態與公民科學調查手冊，彙整花蓮外海二十年喙鯨觀察紀錄，已辨識二十六隻鵝嘴喙鯨，其中一隻雄鯨追蹤紀錄長達十七年，基金會盼透過手冊揭開深海鯨豚的神祕面貌，邀請民眾參與海洋保育。

這本手冊介紹台灣海域已記錄的四種喙鯨，包括鵝嘴喙鯨、朗氏喙鯨、密嘴中喙鯨及銀杏齒中喙鯨，並收錄物種辨識、個體追蹤及公民科學調查方法。

研究團隊二○○六年以來蒐集並取得授權使用的鵝嘴喙鯨照片共七四六八張，另納入二○二一年至二○二六年「海洋綠洲調查」拍攝的二三六二張影像，整理出過去二十年間一百四十群次目擊紀錄。

目前已辨識二十六隻個體，包括十二隻雄鯨、十三隻雌鯨及一隻性別未定的幼鯨，其中九隻的目擊紀錄橫跨十年以上，特別的是一隻雄鯨從二○○九年首次被拍攝，至二○二六年仍有目擊紀錄，追蹤時間長達十七年。

基金會董事張卉君表示，喙鯨主要活動於深海，浮出水面的時間短暫，有時僅能在海上看見一瞬間，隨即再次潛入海中，可能隔二、三個小時才重新現身，因此觀察及拍攝難度極高。

手冊主編余欣怡指出，喙鯨身上的傷疤、背鰭缺刻及達摩鯊留下的咬痕，都是辨識個體的重要線索，成年雄鯨下顎前端的牙齒，主要與同類競爭及打鬥有關，而非用來進食，研究人員可透過長期影像比對，逐步了解喙鯨的活動範圍、成長及群體關係。

花蓮 生態 黑潮

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