一閃即逝難捕捉！花蓮喙鯨20年累積140群次目擊 最長追蹤17年

黑潮海洋文教基金會出版「神祕的深潛者：認識喙鯨」生態與公民科學調查手冊，彙整花蓮外海20年喙鯨觀察紀錄，已辨識26隻鵝嘴喙鯨，其中一隻雄鯨追蹤紀錄長達17年，基金會盼透過手冊揭開深海鯨豚的神祕面貌，邀請民眾參與海洋保育。

黑潮海洋文教基金會在海洋委員會海洋保育署「114至115年度海洋保育在地守護計畫：喙鯨探險隊」支持下，推出這本手冊，介紹台灣海域已記錄的4種喙鯨，包括鵝嘴喙鯨、朗氏喙鯨、密嘴中喙鯨及銀杏齒中喙鯨，並收錄物種辨識、個體追蹤及公民科學調查方法。

基金會董事張卉君表示，喙鯨主要活動於深海，浮出水面的時間短暫，有時僅能在海上看見一瞬間，隨即再次潛入海中，可能隔2、3個小時才重新現身，因此觀察及拍攝難度極高。花蓮外海具有特殊海底地形，離岸不遠便能進入深海環境，提供研究人員觀察喙鯨的有利條件，團隊一年至少安排20趟調查航次，並結合賞鯨船人員及解說志工長期累積的影像，建立研究資料。

研究團隊自2006年以來蒐集並取得授權使用的鵝嘴喙鯨照片共7468張，另納入2021年至2026年「海洋綠洲調查」拍攝的2362張影像，整理出過去20年間140群次目擊紀錄，目前已辨識26隻個體，包括12隻雄鯨、13隻雌鯨及1隻性別未定的幼鯨，其中9隻的目擊紀錄橫跨10年以上，特別的是一隻雄鯨從2009年首次被拍攝，至2026年仍有目擊紀錄，追蹤時間長達17年。

手冊主編余欣怡指出，喙鯨身上的傷疤、背鰭缺刻及達摩鯊留下的咬痕，都是辨識個體的重要線索，成年雄鯨下顎前端的牙齒，主要與同類競爭及打鬥有關，而非用來進食，研究人員可透過長期影像比對，逐步了解喙鯨的活動範圍、成長及群體關係。

余欣怡也提醒，2019年崇德曾有成年雌性鵝嘴喙鯨擱淺，胃內發現大量塑膠袋；去年3月，鹽寮也有成年雌鯨擱淺，顯示海洋垃圾問題值得關注。

基金會呼籲，民眾若在海上遇見喙鯨，可拍攝全身、頭部、背鰭及身體兩側，並記錄時間、位置、群體數量與行為，提供研究參考，若發現鯨豚擱淺，應撥打海巡署118專線通報，不要自行搬動或推回海中，讓專業人員處理，守護台灣珍貴的深海生命。

黑潮海洋文教基金會出版「神祕的深潛者：認識喙鯨」生態與公民科學調查手冊，彙整花蓮外海20年喙鯨觀察紀錄，目前已辨識26隻鵝嘴喙鯨，其中一隻追蹤時間長達17年。圖／黑潮海洋文教基金會提供