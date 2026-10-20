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超萌緬因貓找家、竹市8隻開放認養 10月30日公開抽籤
新竹市南寮日前發生緬因貓遭棄養案件，經獸醫師評估，已有8隻健康狀況適合認養，市府將於10月30日公開抽籤送養。市長高虹安提醒，有意認養者須先完成飼主責任教育課程及資格審核，盼為毛孩找到溫暖新家。
新竹市政府表示，這批緬因貓已完成驅蟲、絕育手術，以及狂犬病、三合一疫苗預防注射，將於10月30日上午在新竹市動物保護教育園區辦理公開抽籤送養，有意認養者須於10月27日前完成指定課程並通過資格審核。
高虹安表示，飼養寵物是一份需要長期投入的責任，民眾認養前應審慎評估居住環境、家庭成員意願、日常作息及經濟能力，確認具備妥善照顧動物條件後再提出申請；若因故無法繼續飼養，也應尋求合適安置管道，切勿任意棄養。
高虹安指出，為協助民眾建立正確飼養觀念，有意參加抽籤者須於10月27日前，至新竹市動物保護教育園區完成指定「飼主責任教育課程」，並通過資格審核。符合資格者須於10月30日上午10時前到園區現場登記，10時30分公開抽籤，同一戶籍限1人參加，每人限抽1隻，並須自備適當運輸籠。
高虹安提醒，自今年1月1日起，飼養貓咪也須依法植入晶片並完成寵物登記，有助走失時確認身分及聯繫飼主，也能強化動物源頭管理；未依法辦理者，可依「動物保護法」處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
市府表示，依「動物保護法」，任意棄養動物可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。未來也將持續推動南寮狗狗戲水池、一區一寵物公園、動物友善標章，以及24小時1959動物救援服務等措施，鼓勵民眾以領養代替購買、善盡飼主責任。
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