毛孩不愛動、吃得少只是老了？法國皇家揭3大健康迷思　AI也能幫獸醫看診

毛孩年紀大了，走路變慢、活動力下降，甚至開始食慾不振，真的是正常老化嗎？這些看似尋常的變化，也可能是關節炎、腎臟病或認知功能退化的早期警訊。除了定期健檢與精準營養，AI也開始進入寵物醫療、品牌經營與公益推廣，為毛孩健康照護帶來更多可能。

大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》舉辦的2026第九屆「網路口碑之星」，以「AI共好（AI for Good）」為主題。法國皇家（Royal Canin）與汪喵星球分別獲得生活消費領域「寵物生活」策略卓越獎及領航創新獎。從法國皇家推動健康老化、AI輔助獸醫診療，到汪喵星球結合社群影音、公益行動與AI創意應用，兩家品牌如何運用各自的專業回應飼主與毛孩的需求？

活動力下降不一定只是老了 3大健康迷思別忽略

狗狗以前散步總是跑在前面，現在走沒多久就想休息；貓咪原本喜歡跳上高處，最近卻開始減少活動。當這些變化慢慢出現，飼主可能會認為只是年紀大了，卻忽略背後也可能藏著健康問題。

法國皇家表示，近年倡導Healthy Aging（健康老化），希望透過定期健檢與精準營養，協助熟齡貓犬維持生活品質。老化雖然無法避免，但部分健康問題仍可透過及早發現、適當照護與營養管理，減少對日常生活的影響。

其中，台灣飼主最容易忽略三大觀念：

把疾病警訊當成正常老化： 當毛孩活動力下降、食慾減退，可能與關節炎、腎臟病或認知功能退化有關，不能單憑年紀判斷，應由獸醫進一步評估。

一包飼料從年輕餵到老： 隨著年齡增長，貓犬的代謝與營養需求可能改變。飼主應依照毛孩的年齡、體態及健康狀況，評估是否需要調整飲食。

覺得微胖才可愛：體重過重可能增加關節負擔與慢性疾病風險，不能只看體重數字，也需要注意腰身、肌肉量及整體體態。

法國皇家強調，「營養是健康的第一道防線」，但營養管理不能取代健康檢查。定期健檢能協助獸醫掌握身體機能變化，日常飲食則可依健康狀態進行調整，兩者搭配才能更完整地照顧毛孩。

為鼓勵飼主養成預防保健習慣，法國皇家連續多年推動「健檢及早、相伴到老」活動，2025年已連續第4年攜手全台超過200間動物醫院提供健康檢查折價券。2026年持續與近200家動物醫院合作，提供500元健檢折價券，希望讓飼主更願意主動安排健康檢查。

尤其家中有熟齡毛孩的飼主，可以和獸醫討論適合的健檢頻率與項目，不必等到活動力下降、食慾改變，才開始留意牠們的健康。

AI也能幫毛孩看病？92％試辦獸醫肯定輔助效益

毛孩不會說話，身體不舒服時，獸醫師除了檢查身體，也得從飼主描述的日常變化中尋找線索。現在，AI也開始加入獸醫的工作，協助處理看診時需要查詢的大量醫療資訊。

2025年，法國皇家與芬蘭動物醫療科技公司GekkoVet合作，引進AI輔助工具，讓獸醫師能更快查找醫學資料、比對用藥資訊及計算藥物劑量。根據雙方公布的試辦結果，92％使用過該工具的獸醫師認為，AI有助提升看診效率，並對病患照護帶來正面幫助。 法國皇家指出，像醫學資料查詢、藥物劑量計算等需要整理大量資訊的工作，都可以交由AI協助，讓獸醫師有更多時間觀察毛孩的身體狀況，並與飼主溝通。

不過，真正看診時，光有數據還不夠。例如，狗狗突然不愛散步，究竟是關節不舒服，還是其他疾病造成？貓咪食慾下降，又是從什麼時候開始的？這些問題仍需要獸醫師結合檢查結果、臨床經驗與飼主的觀察來判斷。

法國皇家認為，AI能讓獸醫師更快找到需要的資訊，但如何理解毛孩的身體變化、決定適合的照護方式，仍需要專業判斷。科技若能幫忙減少查資料的時間，獸醫師也就能將更多心力放在眼前的動物身上。

從緊張繞圈到愛吃愛玩 浪犬賓利逐漸找回活力

犬山居提供

犬山居提供

2026年3月，一隻名叫「賓利」的大型犬，在藝人潘慧如與台灣防止虐待動物協會投入救援後，從高雄美濃一處長期照護不足的私人狗園，輾轉來到流浪犬安置機構「犬山居」，展開新生活。剛到園區時，賓利容易緊張、不停繞圈，加上進食速度快，照護人員必須特別留意牠的飲食與健康狀況。

為了讓賓利獲得穩定的營養，照護人員依照體重計算每日餵食量，選用法國皇家GI25犬腸胃道配方乾糧，搭配慢食碗將餐點分成三餐，飯後也安排充分休息，減少快速進食造成的負擔。後續檢查發現賓利有貧血狀況，園區除了補充相關營養品，也持續提供日常照護與醫療追蹤。

經過一段時間的照顧，賓利的體重從19.45公斤增加至20.4公斤，精神與食慾逐漸穩定，並於6月完成預防性胃固定手術。根據犬山居分享，賓利已從原本容易緊張、反覆繞圈的狀態，逐漸變成愛吃、愛玩、充滿活力的大狗狗，展現出與剛獲救時不同的模樣。

對犬山居來說，照顧浪浪不只是讓牠們有地方住。部分犬貓因為年紀大、生病或行動不便，較難找到願意接納牠們的家庭，也因此需要更長期的照護。為了減輕園區的負擔，法國皇家持續捐贈GI25犬腸胃道配方乾糧，讓像賓利一樣需要照顧的浪浪，每天都能獲得穩定的營養支持。

法國皇家攜手momo 持續照護老病癱浪浪

犬山居提供

犬山居提供

為支持這些需要長期照護的浪浪，法國皇家2026年再度與momo購物網合作，推動「食刻守護 浪愛延續」捐糧行動，這已是雙方連續第5年攜手公益，並朝自2024年啟動的三年累積捐糧5,000公斤目標前進。

捐糧計畫持續支持犬山居及社團法人台灣同伴動物扶助協會照護的老病癱浪浪，透過穩定的營養資源，減輕安置機構的日常照護負擔。

法國皇家表示，「寵物不只是被照顧的對象，更是家人。」對仍在等待領養、甚至可能需要長期安置的浪浪而言，營養不是偶爾一次的補給，而是每天都不能中斷的照護。賓利逐漸適應新生活的過程，也讓法國皇家長期支持安置機構的意義更加具體。

網路互動力年增221％ 法國皇家如何累積長期口碑

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

從定期健檢、精準營養到獸醫專業合作與浪浪照護，法國皇家持續將健康管理融入飼主日常，也在網路上累積討論與互動。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測，近一年品牌累積87,705筆網路聲量，其中正面討論占30.08％、中立54.11％、負面15.81％；網路互動力年成長221％，正面聲量也較前一年成長100％。

其中，法國皇家推動的500元健康檢查折價券，相關貼文獲得超過7,000次按讚。品牌也與台灣英特威動物藥品共同公益支持「寵物健康守護聯盟」，串聯獸醫師、專家學者及相關單位，提供一站式寵物健康資訊，協助飼主取得專業照護知識。

《網路溫度計DailyView》

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不過，網路互動增加，不代表飼主已經建立正確的健康觀念。從寵物體態、餵食份量到產品用途，這些都是飼主持續關心、也需要更多專業資訊協助解答的問題。對法國皇家來說，網路上的飼養經驗與討論，也是了解飼主需求、調整健康教育與溝通方式的重要參考。

分享得獎感言時，陳依柔表示，很榮幸法國皇家獲得本屆「網路口碑之星」寵物生活類別「策略卓越獎」。她認為，「口碑不只是肯定，更是持續前進的提醒。」透過飼主在網路上分享的養寵經驗，品牌能更了解大家對體態管理、餵食份量與產品用途的疑問。未來法國皇家也將持續傾聽飼主的聲音，讓精準營養與科學照護的觀念更容易被理解，真正融入毛孩的日常生活。

從品牌影音到公益募資 汪喵星球讓公益融入品牌日常

《網路溫度計DailyView》

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同樣在寵物生活領域，汪喵星球則以社群經營結合公益行動，獲得2026第九屆「網路口碑之星」領航創新獎。本屆共有118家寵物生活相關業者納入評選。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年聲量趨勢與實踐表現，汪喵星球累積30,367筆網路聲量，公益聲量更年增37％，展現品牌將社群影響力延伸至公益行動的成果。其中，品牌影音IP「汪喵的光頭老闆」不只分享寵物日常與校園互動，也與新竹慢飛兒庇護工場合作，透過介紹慢飛兒的故事、推動義賣活動，並提供就業機會，讓身心障礙就業融入品牌日常，相關短影音更創下突破百萬瀏覽次數的佳績；此外，針對搜救犬的保障與資源需求，汪喵星球攜手台灣偵搜犬協會發起募資，推出「分享影片即捐10元、最高捐100萬元」的公益活動，該則貼文累積超過4,000次轉發，品牌貼文分享數年成長65％。從庇護工場的就業支持到搜救犬的資源募集，汪喵星球將公益融入社群溝通，讓品牌影響力不只停留在網路討論，更有機會轉化為具體的社會支持。

AI助攻決策與創意 汪喵星球守住毛孩健康防線

《網路溫度計DailyView》

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面對AI技術快速發展，汪喵星球也將其導入日常工作流程，應用範圍涵蓋營運決策與社群影音製作。在營運端，品牌透過內部建置的AI知識中樞 ，整合過往累積的資料、假設與測試方向，讓團隊遇到銷售表現不佳等問題時，能快速掌握現況、梳理可能原因，並提出可行的應對策略。相較於過去可能需耗費半天甚至數日才能釐清問題、確認方向，如今透過AI輔助，團隊得以縮短分析與決策所需的時間，加快策略驗證及後續調整。

在內容經營上，汪喵星球也運用AI生成影音，突破傳統拍攝的場景限制，透過毛孩擬人化、趣味情境等創意呈現，讓寵物相關資訊能有更多元的溝通方式。不過，對品牌而言，AI的價值在於提升效率、拓展創意，而非取代人的專業角色。尤其涉及毛孩健康與產品資訊時，內容正確性仍須由專業團隊親自把關。而這也反映出汪喵星球的核心理念：AI負責提升效率，人類則持續承擔專業判斷與照顧生命的責任。

法國皇家透過定期健檢、精準營養與浪浪照護，協助飼主建立預防保健觀念；汪喵星球則善用社群影音與品牌影響力，讓庇護工場、搜救犬等公益議題獲得更多關注。兩家品牌分別獲得策略卓越獎與領航創新獎，展現出寵物產業不同的經營方向。

無論是陪伴毛孩健康變老，還是讓需要幫助的動物與人獲得更多支持，品牌投入的成果，除了網路聲量與互動數字，也值得進一步觀察這些行動能否長期持續，以及是否真正回應飼主與社會的需求。這也是本屆「AI共好」主題值得關注的方向，讓科技、專業與社會參與各自發揮作用，為寵物生活帶來更多實際改變。

本屆「網路口碑之星」涵蓋3大領域、14項主題，共有27家獲獎企業。想了解更多品牌如何運用科技、累積口碑並推動永續行動，可前往「2026第九屆網路口碑之星」官方網站，查看完整得獎名單與各領域精彩內容。

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