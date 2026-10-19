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從竹林到餐桌守護諸羅樹蛙 嘉義企業志工與農民攜手保育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林業保育署嘉義分署與中華電信嘉義營運處辦理「諸羅樹蛙在我嘉-友善諸羅樹蛙棲地共好宣導計畫」ESG媒合專案合作契約簽署儀式。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與中華電信嘉義營運處辦理「諸羅樹蛙在我嘉-友善諸羅樹蛙棲地共好宣導計畫」ESG媒合專案合作契約簽署儀式。圖／嘉義分署提供

嘉南平原竹林與農田是台灣特有種諸羅樹蛙的重要棲地，為兼顧農業生產與生態保育，林業及自然保育署嘉義分署今天與中華電信嘉義營運處簽署合作契約，結合在地農民及生態團隊，透過企業志工參與棲地維護、採購友善農產品，讓企業投入保育，也為農民創造經濟誘因。

林業保育署嘉義分署長李定忠今天與中華電信嘉義營運處總經理黃柏裕，共同簽署「諸羅樹蛙在我嘉－友善諸羅樹蛙棲地共好宣導計畫」，攜手嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社及蛙趣自然生態顧問公司，推動企業參與農田生態保育。

嘉義分署表示，諸羅樹蛙是台灣特有種，也是珍貴稀有保育類野生動物，主要棲息於嘉南平原竹林及農田，當地也是國土生態綠網的重要保育區域。由於諸羅樹蛙與農業環境關係密切，農民的耕作方式及竹林管理，直接影響其棲地品質與族群存續。

此次合作將推動企業志工日，安排員工參與諸羅樹蛙保育講座、夜間生態觀察，並實際走入友善農友田區，協助營造樹蛙繁殖棲地，同時透過酸筍製作等食農教育，認識竹林產業與生態保育的關係。

除了投入人力，中華電信也將採購取得「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」認證的竹筍、加工食品及相關文創商品，並支持政府認證的綠色保育產品，以企業採購帶動市場需求，鼓勵農民持續採取友善耕作方式，維護私有竹林棲地完整性。

嘉義分署表示，生物多樣性保育不能只依賴政府，企業透過志工服務及實際採購，能讓保育從環境教育延伸至農業經濟，形成農民願意維護棲地、企業持續支持的合作模式，未來也希望吸引更多企業投入，讓農業生產與野生動物保育並存。

中華電信預計採購具諸羅樹蛙標章認證的鮮筍與加工食品，以及諸羅樹蛙相關衍生文創商品，用於推廣諸羅樹蛙保育工作。圖／嘉義分署提供
中華電信預計採購具諸羅樹蛙標章認證的鮮筍與加工食品，以及諸羅樹蛙相關衍生文創商品，用於推廣諸羅樹蛙保育工作。圖／嘉義分署提供

林業保育署嘉義分署分署長李定忠（左）與中華電信嘉義營運處總經理黃柏裕（右）簽署「諸羅樹蛙在我嘉」ESG媒合專案合作契約。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署分署長李定忠（左）與中華電信嘉義營運處總經理黃柏裕（右）簽署「諸羅樹蛙在我嘉」ESG媒合專案合作契約。圖／嘉義分署提供

諸羅樹蛙生活在雲嘉南平原的森林中，因竹筍園環境較適合諸羅樹蛙棲息且面積較大，故諸羅樹蛙族群與竹園有強烈的依存關係。圖／嘉義分署提供
諸羅樹蛙生活在雲嘉南平原的森林中，因竹筍園環境較適合諸羅樹蛙棲息且面積較大，故諸羅樹蛙族群與竹園有強烈的依存關係。圖／嘉義分署提供

共同參與此計畫的4個夥伴單位合照。左起為諸羅樹蛙合作社理事主席蘇家昌、嘉義分署分署長李定忠、中華電信嘉義營運處總經理黃柏裕、蛙趣自然公司執行長莊孟憲。圖／嘉義分署提供
共同參與此計畫的4個夥伴單位合照。左起為諸羅樹蛙合作社理事主席蘇家昌、嘉義分署分署長李定忠、中華電信嘉義營運處總經理黃柏裕、蛙趣自然公司執行長莊孟憲。圖／嘉義分署提供

中華電信預計辦理2場次企業志工活動，帶領員工親赴友善農友田區參與營造諸羅樹蛙繁殖棲地實作，讓同仁深刻理解農業生產與生物多樣性共存的重要性。圖／嘉義分署提供
中華電信預計辦理2場次企業志工活動，帶領員工親赴友善農友田區參與營造諸羅樹蛙繁殖棲地實作，讓同仁深刻理解農業生產與生物多樣性共存的重要性。圖／嘉義分署提供

雙方完成「諸羅樹蛙在我嘉-友善諸羅樹蛙棲地共好宣導計畫」契約書簽約。圖／嘉義分署提供
雙方完成「諸羅樹蛙在我嘉-友善諸羅樹蛙棲地共好宣導計畫」契約書簽約。圖／嘉義分署提供

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