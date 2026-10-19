二級珍稀麝香貓誤入誘捕籠受傷 新北動保救護3天3夜復返山林

新北市金山區日前有民眾發現1隻麝香貓誤入誘捕籠，保處前往救援發現麝香貓臉部有擦傷，雖飢餓無力但四肢活動力正常。經獸醫師治療並於收容中心照護安置3天3夜，待食慾及活動力恢復、確認具備野外生存能力後，近日順利野放回山林。

獸醫師謝弘斌表示，麝香貓又稱小靈貓，屬食肉目、靈貓科動物，也是第二級珍貴稀有保育類野生動物，主要棲息於低海拔山區及雜木林，夜間及晨昏較為活躍，食性包含小型動物、昆蟲及果實等。這次個體出現在民宅旁田地附近，推測可能是受到食物吸引而接近人類活動區域，意外誤入誘捕籠。在當地金美里里長蔡龍豪、民眾協助下，與動保處合力將麝香貓帶回救治。

謝弘斌表示，這隻麝香貓送抵時臉部有擦傷，且因一段時間無法覓食而顯得飢餓、無力，不過四肢活動力仍正常。針對外傷進行處置並施打抗生素，避免傷口感染；後續由動保員提供食物飲水持續觀察進食、活動及精神狀況。由於野生動物救傷最重要的是降低人為干擾，照護期間以大棉被覆蓋飼養籠，讓麝香貓有較安全、隱蔽的空間休養，避免因受到驚嚇而過度緊迫或逃竄。

經3天3夜照護後，麝香貓食慾及活動力逐漸恢復，並重新展現躲藏、警戒及自主活動等野外行為。人員評估健康狀況及野外生存能力後，安排帶回適合棲地野放。打開運輸籠後，麝香貓先探頭觀察周遭環境，確認安全後隨即迅速竄入林間，沒有等待人員引導，短短幾秒便消失在山林中。

新北市動保處表示，麝香貓等野生動物偶爾會出現在山區、農地或住家周邊，民眾若發現受傷、受困或誤入住家的野生動物，切勿自行捕捉、驅趕或帶回家飼養，以免造成動物緊迫，也避免自身受到傷害。可撥打1959動保專線或通報動保處，由專業人員協助處理。

金山區金美里里長蔡龍豪協助送交保育類野生麝香貓。圖／新北市動保處提供

動保員將麝香貓帶回棲息地成功野放。圖／新北市動保處提供