五股動物之家陪小黑狗走出恐懼 新北動保處提供認養後訓犬到府服務

新北市五股動物之家1隻名為「荷包蛋」的小黑狗，剛入所時對陌生環境強烈恐懼與不安只想躲在籠內。經過志工長期陪伴與循序引導，讓原本看到籠門出口就緊張退縮的荷包蛋，從不敢走出籠舍到能自在散步、主動與人互動，踏上前往新家庭的路。

動保處指出，這隻叫做「荷包蛋」的小黑狗，剛入所時對陌生環境懷有強烈的恐懼與不安，每當志工想牽牠出籠感受陽光時，牠一跨出籠門便嚇得一直退縮，轉頭只想往籠內躲藏。資深訓練志工朱俊良先觀察牠害怕的原因，透過轉移注意力、循序漸進及正向鼓勵，讓牠慢慢累積安全感。經過一段時間的陪伴與練習，荷包蛋從不敢走出門，到後來能跟著志工自在散步，甚至會主動親近人，展現出截然不同的自信模樣，也為日後進入家庭生活做好準備。

在五股動物之家服務超過10年的朱俊良表示，面對緊張的犬隻，最重要的不是要求牠立即服從，而是先了解牠在怕什麼。每隻狗的恐懼原因不同，有些害怕聲音，有些害怕陌生人，也有些會對特定環境特別敏感。以荷包蛋為例，牠對門特別敏感且排斥，只要一接近大門出口就會陷入恐慌並想一心想衝回籠內。

因此志工在帶牠行經門口區域時，便需要主動轉移其注意力，例如改以輕快的小跑步帶過，或是溫柔地抱著牠通過恐懼區，另外適度的撫摸與擁抱更是極具效用的正向獎勵，順著鼻子、眼睛撫摸至脖子，能為牠們帶來沉靜的安全感，久而久之狗狗就會明白只是帶牠出來散步走走，原本緊繃的神經自然能鬆開。

動保處表示，犬隻社會化需要時間與耐心，尤其個性緊張的毛寶貝，更需要透過穩定陪伴建立信任。感謝志工長期投入協助收容犬隻做好進入家庭的準備；動保處也提供訓犬到府服務，針對吠叫、害怕、牽繩及社會化等問題，協助飼主了解犬隻行為、找出改善方式，建立良好的人犬關係。

動保處呼籲，飼主認養時別只看年齡、外表或活潑程度，也請給需要時間適應的犬隻機會，歡迎民眾前往動物之家與毛寶貝互動，給彼此認識的機會，幫助更多毛寶貝走出恐懼、找到幸福家庭。

志工朱俊良將牠抱出恐懼區。圖／新北市動保處提供

志工謝明憲訓練師協助訓練。圖／新北市動保處提供

志工帶著荷包蛋小跑步離開門口。圖／新北市動保處提供