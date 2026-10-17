彰化和美捕獲白化球蟒 逾期無人認領將開放民眾認養

彰化縣和美鎮民眾捕捉一隻白化球蟒，送往彰化縣動物防疫所，如飼主自即日公告起逾7日未領，防疫所訂本月23日下午2時，在防疫所會客室辦理開放認養程序。

彰化縣動物防疫所指出，依據相關資訊，球蟒是一種分布於非洲的無毒蟒蛇，為常見的寵物蛇品種之一，性情溫馴， 當遇到威脅的時候球蟒會將身體緊縮成球體，並將頭頸要害藏在球體中心，把身體擠成一個完整的圓球而得名。

白化球蟒是球蟒最經典且廣受歡迎的隱性基因變異品系，市面行情依品種有不同價格，從2500到6000元 之間都有。

球蟒通常在餵食充足情形下，身長大多會從1公尺到1.5公尺，隨著天氣轉涼，蛇類到冬天會進入冬眠期，但寵物蛇如果管控不當，則容易逸出，飼主要特別注意。