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動物虐待一年數百件 桃園成立動物法醫中心助釐清真相

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今天成立動物法醫中心，助疑似動物毒殺、虐待等案件釐清真相。圖／桃園市政府提供
桃園今天成立動物法醫中心，助疑似動物毒殺、虐待等案件釐清真相。圖／桃園市政府提供

桃園每年約有20件動物疑似毒殺通報，另有300件到500件動物虐待，數字驚人，市府今成立動物法醫中心，透過透過科學鑑定、解剖釐清真相，落實尊重生命、保護動物理念。

桃園動保處指出，桃園每年動物毒殺、虐待案件不少，過去為釐清真相不僅曠日廢時，還得跨單位合作才能完成，多有時一等就是3個月到5個月，等待真相的飼主得承受漫長的心理折磨與煎熬。此次與台大獸醫專業學院團隊合作，將透過解剖、病理研究找出動物死亡的真正原因，作為爭議動保案件後續行政調查或司法偵辦的參考資料。

桃園副市長蘇俊賓表示，合作不僅有助行政、司法2方面保障飼主及毛小孩權益，數據也有助於學術研究，而地方政府可以提升為民服務案件檢驗效率，這些經驗也可以提供給中央作為優化全國動保政策及法規調整依據，可謂四方共贏。

蘇俊賓也說，桃園擁有全台最多的寵物公園及首座寵物友善球場「樂天桃園棒球場」，在友善寵物城市評比也榮獲極高肯定。桃園市動物法醫中心則是全國第一個由地方政府與學術團隊合作的典範，當寵物不幸受虐致傷或死亡時，能協助飼主即通報者第一時間找出真相，替無法說話的寵物發聲，進而達到尊重生命及保護其他動物目的。

桃園今天成立動物法醫中心，助疑似動物毒殺、虐待等案件釐清真相。圖／桃園市政府提供
桃園今天成立動物法醫中心，助疑似動物毒殺、虐待等案件釐清真相。圖／桃園市政府提供

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