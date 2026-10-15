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新北黑白野貓腹部巨大腫塊 動保處緊急手術重拾健康活力

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導
黑白貓「賓賓」曾因「貓臍疝氣」切除直徑約7公分巨大腫塊。術後恢復良好，目前在板橋動物之家等待認養。圖／新北市動保處提供
黑白貓「賓賓」曾因「貓臍疝氣」切除直徑約7公分巨大腫塊。術後恢復良好，目前在板橋動物之家等待認養。圖／新北市動保處提供

幸好遇見你！新北市鶯歌區日前有1隻野貓被長期投入街貓照護的吳姓愛爸發現，怎麼經常趴坐、幾乎不曾奔跑跳躍？誘捕後驚見腹部有一顆巨大腫塊，透過動保處檢查出是嚴重「臍疝氣」，及時手術休養後已恢復健康活力。

吳姓愛爸表示，這隻黑白貓現在取名為「賓賓」，牠剛被發現時因沒有剪耳且與其他街貓不同，引起留意。雖然對人沒有明顯戒心，精神與食慾正常，卻經常趴坐休息，活動力很低。

誘捕後看見腹部突出約直徑約7公分巨大腫塊，趕緊通報動保處安排獸醫師檢查，腫塊觸感柔軟，按壓後可推回腹壁缺口，研判為「貓臍疝氣」，若未及時處理，可能造成腸道或其他臟器掉入疝氣囊卡住，嚴重恐導致血液循環受阻、組織壞死、危及生命，經手術修補之後恢復良好，重新展現活潑好動，目前在板橋動物之家等待認養。

板橋動物之家獸醫師徐愛明表示，貓咪的「臍疝氣（臍赫尼亞）」是腹腔內脂肪或臟器，經由肚臍下方尚未完全閉合的腹壁缺口向外突出。常見原因包括臍環閉合不全、出生時臍帶處理不當，或幼貓腹部壓力過大，使尚未完全癒合的臍環被撐開。

若疝氣缺口較小，通常可以觀察，並建議於貓咪約6個月大進行絕育時一併修補；但若腹部突出物突然變大、變硬，或出現嘔吐、食慾不振、精神萎靡、排便異常等情況，可能代表疝氣內容物遭卡住，應立即就醫。

新北市動保處提醒，臍疝氣會造成腹部局部隆起，外觀上容易被誤認為腫瘤，須由專業獸醫師檢查確認、避免延誤就醫。呼籲民眾若遇到疑似受傷、生病或需要救援的動物，可撥打24小時動物救援專線（02）2959-6353或市民服務專線1999，讓專業人員及時協助。

民眾可透過新北市動保處官網及「新北市動物保護防疫處」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801），掌握更多毛寶貝認養及動保資訊。

黑白貓「賓賓」個性溫和，剛被發現時經常趴坐、不奔跑跳躍。圖／新北市動保處提供
黑白貓「賓賓」個性溫和，剛被發現時經常趴坐、不奔跑跳躍。圖／新北市動保處提供

黑白貓「賓賓」對人沒有戒心，很愛討摸摸。圖／新北市動保處提供
黑白貓「賓賓」對人沒有戒心，很愛討摸摸。圖／新北市動保處提供

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