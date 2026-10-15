影／「萬鷺朝鳳」謝幕 國慶鳥灰面鵟鷹群飛接棒 梅山鄉逾萬隻凌空飛舞

秋季鳥類遷徙盛宴接力登場！秋節前後，嘉義縣梅山鄉太興村上演壯觀「萬鷺朝鳳」景觀，隨著黃頭鷺群飛景象進入尾聲，接棒登場是有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹。長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。

蘇家弘表示，黃頭鷺與灰面鵟鷹都是過境鳥，卻有不同遷徙時序。黃頭鷺群飛景觀多出現中秋節前後，灰面鵟鷹在每年國慶日前後南遷，因為過境高峰恰逢國慶日前後，有「國慶鳥」美稱。每年國慶日前後約5天，是觀察灰面鵟鷹南遷重要期間。

灰面鵟鷹屬猛禽，繁殖地分布東亞，包括滿洲、韓國及日本一帶，入秋後沿遷徙路線南下，前往東南亞度冬。台灣是牠們南遷途中重要的過境地，從北部到南部都有機會觀察到牠們身影，八卦山、嘉義梅山及屏東墾丁、恆春半島等地，都是重要觀察區域。

不過，灰面鵟鷹飛行高度超過1200公尺，遠高於一般地面觀察視野範圍，想要清楚辨識群飛身影，需要高倍數望遠鏡；若要捕捉清晰影像，也需要具備適當焦段的攝影器材。相較之下，黃頭鷺群飛時往往能以肉眼直接觀察，成千上萬隻鳥群在天空盤旋、飛越山谷，形成震撼的「萬鷺朝鳳」景象。

蘇家弘長期追蹤，觀察黃頭鷺遷徙受到氣候變遷影響，近年群飛的時間與飛行路徑出現變化，白天觀察族群減少。他認為，仍須持續累積長期觀察紀錄，才能進一步釐清鳥群數量變化、飛行時段改變及遷徙路線調整等現象，是否與氣候條件及其他環境因素有關。

隨著東北季風，灰面鵟鷹南遷，為秋季候鳥觀察揭開另一波高潮。從中秋前後黃頭鷺群飛，到國慶期間灰面鵟鷹大軍過境，梅山太興村接連呈現不同天空奇景。蘇家弘提醒，秋季是觀察候鳥遷徙的好時機，民眾不妨把握天候穩定的時段，帶著望遠鏡走進山區，在欣賞群鳥飛舞之餘，也進一步認識候鳥遷徙與環境變化的密切關係。

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供

長期觀察候鳥生態生態觀察家兼攝影師蘇家弘，日前在太興村觀察逾萬隻灰面鵟鷹過境，出現在上午6時至9時，以及下午1時30分至2時30分，帶來另一波壯觀賞鳥生態景觀。圖／蘇家弘提供